Megan Markl u suzama zbog reči princa Vilijama koje su šokirale Harija: Štitili su njega, nas su žrtvovali

U svojoj bombastičnoj dokumentarnoj seriji na Netfliksu, princ Hari detaljno je opisao trenutak koji je Megan Markl ostavio u suzama - objavljivanje zajedničkog saopštenja u njegovo i bratovljevo ime, a kojim su demantovani navodi o maltretiranju unutar porodice.
Prema Harijevim rečima, Megan je bila slomljena nakon što je princ Vilijam izdao prkosno saopštenje povodom spekulacija da je on "isterao" par iz kraljevske porodice svojim ponašanjem.
Govoreći u petoj epizodi serije, Hari je izjavio:
- Najtužnije u svemu je taj jaz koji je nastao između mene i mog brata, koji je sada potpuno na strani institucije. Delom to i razumem - to je njegovo nasleđe. U njega je već duboko usađeno da je deo njegove odgovornosti opstanak i nastavak te institucije.
"Lagali su da bi zaštitili mog brata"
Tog sudbonosnog dana, u medijima se pojavila priča da su Hari i Megan napustili dvor jer ih je Vilijam maltretirao.
- Tog dana se pojavila priča da je jedan od razloga zašto Megan i ja odlazimo taj što nas je Vilijam navodno izbacio.
Hari se prisetio trenutka kada je saznao za reakciju palate:
- Čim sam ušao u automobil nakon sastanka, rekli su mi da je izdato zajedničko saopštenje u moje i bratovljevo ime kako bi se suzbila priča o tome da nas je on maltretirao. Nisam mogao da verujem. Niko me nije pitao za dozvolu da stavi moje ime na takvo saopštenje. Pozvao sam Megan i ispričao joj šta se desilo, briznula je u plač jer su u roku od četiri sata bili spremni da slažu kako bi zaštitili mog brata, dok tri godine nisu hteli da kažu istinu kako bi zaštitili nas.
Sporno saopštenje objavljeno je samo nekoliko dana nakon što je par šokirao svet odlukom da se povuče sa kraljevskih dužnosti uz blagoslov pokojne kraljice Elizabete. U njemu je stajalo:
- Uprkos jasnim demantijima, u britanskim novinama danas se pojavila lažna priča koja spekuliše o odnosu vojvode od Saseksa i vojvode od Kembridža. Za braću koja toliko brinu o pitanjima mentalnog zdravlja, korišćenje ovakvog zapaljivog jezika je uvredljivo i potencijalno štetno.
Rasizam kao "inicijacija"
Pored sukoba sa Vilijamom, par se osvrnuo i na odnos palate prema rasističkim tekstovima o Megan. Hari je otkrio da je uputstvo sa dvora bilo: "Ne govorite ništa".
- Mnogi članovi porodice smatrali su da je sve kroz šta Megan prolazi zapravo nešto što su i njihove žene prošle. Gledali su na to kao na svojevrsnu inicijaciju. Govorili su mi: "Moja supruga je morala to da prođe, zašto bi tvoja devojka bila tretirana drugačije? Zašto bi ti imao poseban tretman? Zašto bi ona bila zaštićena?" Odgovorio sam im: "Razlika je u elementu rase", objasnio je princ.
Hari je dodao da u kraljevskoj porodici postoji "visok nivo nesvesne pristrasnosti".
Kako kaže, to nije ničija direktna krivica, ali naglašava:
- Kada se to jednom ukaže ili to identifikujete u sebi, imate obavezu da to ispravite.
Autor: Nikola Žugić