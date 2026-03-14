Megan Markl u suzama zbog reči princa Vilijama koje su šokirale Harija: Štitili su njega, nas su žrtvovali

U svojoj bombastičnoj dokumentarnoj seriji na Netfliksu, princ Hari detaljno je opisao trenutak koji je Megan Markl ostavio u suzama - objavljivanje zajedničkog saopštenja u njegovo i bratovljevo ime, a kojim su demantovani navodi o maltretiranju unutar porodice.

​Prema Harijevim rečima, Megan je bila slomljena nakon što je princ Vilijam izdao prkosno saopštenje povodom spekulacija da je on "isterao" par iz kraljevske porodice svojim ponašanjem.

Govoreći u petoj epizodi serije, Hari je izjavio:

​- Najtužnije u svemu je taj jaz koji je nastao između mene i mog brata, koji je sada potpuno na strani institucije. Delom to i razumem - to je njegovo nasleđe. U njega je već duboko usađeno da je deo njegove odgovornosti opstanak i nastavak te institucije.

​"Lagali su da bi zaštitili mog brata"

​Tog sudbonosnog dana, u medijima se pojavila priča da su Hari i Megan napustili dvor jer ih je Vilijam maltretirao.

- Tog dana se pojavila priča da je jedan od razloga zašto Megan i ja odlazimo taj što nas je Vilijam navodno izbacio.

Hari se prisetio trenutka kada je saznao za reakciju palate:

​- Čim sam ušao u automobil nakon sastanka, rekli su mi da je izdato zajedničko saopštenje u moje i bratovljevo ime kako bi se suzbila priča o tome da nas je on maltretirao. Nisam mogao da verujem. Niko me nije pitao za dozvolu da stavi moje ime na takvo saopštenje. Pozvao sam Megan i ispričao joj šta se desilo, briznula je u plač jer su u roku od četiri sata bili spremni da slažu kako bi zaštitili mog brata, dok tri godine nisu hteli da kažu istinu kako bi zaštitili nas.

​Sporno saopštenje objavljeno je samo nekoliko dana nakon što je par šokirao svet odlukom da se povuče sa kraljevskih dužnosti uz blagoslov pokojne kraljice Elizabete. U njemu je stajalo:

- Uprkos jasnim demantijima, u britanskim novinama danas se pojavila lažna priča koja spekuliše o odnosu vojvode od Saseksa i vojvode od Kembridža. Za braću koja toliko brinu o pitanjima mentalnog zdravlja, korišćenje ovakvog zapaljivog jezika je uvredljivo i potencijalno štetno.

​Rasizam kao "inicijacija"

​Pored sukoba sa Vilijamom, par se osvrnuo i na odnos palate prema rasističkim tekstovima o Megan. Hari je otkrio da je uputstvo sa dvora bilo: "Ne govorite ništa".

​- Mnogi članovi porodice smatrali su da je sve kroz šta Megan prolazi zapravo nešto što su i njihove žene prošle. Gledali su na to kao na svojevrsnu inicijaciju. Govorili su mi: "Moja supruga je morala to da prođe, zašto bi tvoja devojka bila tretirana drugačije? Zašto bi ti imao poseban tretman? Zašto bi ona bila zaštićena?" Odgovorio sam im: "Razlika je u elementu rase", objasnio je princ.

​Hari je dodao da u kraljevskoj porodici postoji "visok nivo nesvesne pristrasnosti".

Kako kaže, to nije ničija direktna krivica, ali naglašava:

- Kada se to jednom ukaže ili to identifikujete u sebi, imate obavezu da to ispravite.

Autor: Nikola Žugić