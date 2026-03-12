MEGAN MARKL PONOVO NA METI KRITIKA: Ukoliko neko želi da se nađe na grupnoj fotografiji sa njom, moraće da plati 300 evra

Princ Hari i Megan Markl narednog meseca dolaze u Australiju na intenzivnu turneju.

Tokom boravka u Sidneju, vojvotkinja od Saseksa biće počasna gošća na posebnom „vikend-izletu za žene“, gde će održati govor na svečanoj večeri.

Međutim, cene ulaznica za ovaj događaj izazvale su veliko iznenađenje među fanovima, piše Mirror.

Trodnevni događaj organizuje se u hotelu na obali mora u Sidneju, a ulaznice počinju od čak 1439 funti (oko 1665 evra).

U cenu su uključeni:

smeštaj u luksuznom hotelu

gala večera

časovi joge i meditacije

disko zabava

razni programi opuštanja i druženja

Za one koje žele bliži susret sa Megan Markl dostupne su i VIP ulaznice, koje koštaju 1705 funti (oko 1973 evra).



VIP karta omogućava gostima da sede u prva dva reda tokom gala večere, ali i da naprave grupnu fotografiju sa vojvotkinjom.

Praktično, za dodatnih 266 funti (oko 308 evra) po osobi učesnice mogu dobiti fotografiju sa Megan tokom njenog retkog dolaska u Sidnej.

U najavi događaja stoji:

„Vikend za žene kakav još niste doživele. Nezaboravan vikend za žene spremne da se ponovo povežu, napune energiju i dobro zabave. Pridružite nam se na intimnom i luksuznom vikendu uz okean, osmišljenom za inspirativne razgovore, opuštanje, smeh i nezaboravno iskustvo.“

Ova poseta podsetila je mnoge na raniji boravak vojvotkinje u Australiji.

Hari i Megan su poslednji put posetili Australiju 2018. godine, kada su tokom svoje prve kraljevske turneje kao bračni par obišli i Fidži, Tongu i Novi Zeland.

Tokom 16 dana putovanja imali su čak 76 javnih angažmana, a hiljade ljudi izlazilo je na ulice da ih vidi.

U knjizi „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“, bivši kraljevski dopisnik Valentin Lou tvrdi da je Megan uživala u pažnji javnosti, ali da nije u potpunosti razumela svrhu kraljevskih susreta sa građanima.

U knjizi se navodi i izjava koja je izazvala brojne reakcije.

„Ne mogu da verujem da za ovo nisam plaćena.“

Navodno je to rekla tokom turneje, prema tvrdnjama anonimnih članova osoblja.

I princ Hari će imati javni nastup

Megan Markl neće biti jedina koja će govoriti tokom boravka u Australiji.

Princ Hari će održati govor na InterEdge samitu u Melburnu, događaju posvećenom profesionalnom razvoju i mentalnom zdravlju na radnom mestu.

Ovaj skup opisuje se kao konferencija namenjena liderima i stručnjacima koji žele da razvijaju bezbedno i mentalno zdravo radno okruženje.

Ulaznice za ovaj događaj počinju od 1054 funte (oko 1219 evra), a prihod od prodaje namenjen je organizaciji Lifeline.

Autor: D.Bošković