Kim Kardašijan se prosula za sve pare na Oskarima: Nosila štikle od 20 cm pa pala nasred ulice (VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Kim Kardašijan doživela je neprijatan peh na jednoj od žurki posle Oskara, kada je izgubila ravnotežu u ekstremno visokim cipelama i završila na podu. Nezgoda se dogodila dok je išla na Vanity Fair oskarovski parti, a ceo trenutak podelila je i na društvenim mrežama.

Pala u zlatnim štiklama dok je išla na Vanity Fair žurku

Rijaliti zvezda i preduzetnica pojavila se u upečatljivoj zlatnoj kombinaciji, ali joj je odlazak na prestižni događaj zadao ozbiljne probleme. Kim je nosila zlatne cipele sa potpeticom od 20 cm i platformom od 10 cm, čija se cena procenjuje na oko 80 dolara.

Dok je pokušavala da hoda u njima, izgubila je oslonac i pala, a od težeg pada spasla ju je prolaznica koja je u tom trenutku nosila roze kutiju. U svemu joj je pomogao i član njenog glam tima, koji ju je pridržao.

Pre izlaska priznala da je nervozna

Kim Kardašijan, osnivačica brenda SKIMS, za ovu priliku nosila je uz telo pripijenu dugu zlatnu Guči haljinu, ali je bilo očigledno da se u kombinaciji jedva kreće.

Još pre nego što je krenula, u hotelskoj sobi priznala je svom timu da nije sasvim sigurna kako će sve proći.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Autor: Nikola Žugić

