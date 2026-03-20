Čak Noris je preminuo u 86. godini: Otišla filmska i borilačka ikona koja je od karatea napravila mit pop kulture

Čak Noris, legendarni američki glumac, majstor borilačkih veština i jedno od najprepoznatljivijih lica akcionog žanra, preminuo je 19. marta 2026, a vest je njegova porodica saopštila danas, 20. marta, preko društvenih mreža.

Imao je 86 godina. Prema navodima porodice, preminuo je okružen najbližima.



Rođen kao Karlos Rej Noris 10. marta 1940. u Rajanu, u Oklahomi, Čak Noris je pre holivudske slave izgradio ime u svetu borilačkih sportova. Karate je upoznao tokom službe u američkom ratnom vazduhoplovstvu u Južnoj Koreji, a po povratku u SAD postao je jedan od najpoznatijih instruktora i takmičara svoje generacije. Agencije AP i Reuters navode da je bio šestostruki neporaženi svetski profesionalni šampion u srednjoj kategoriji i osnivač sopstvenog sistema borilačkih veština, Chun Kuk Do.



Njegov ulazak u film nije bio slučajan. Nakon što je otvorio škole borilačkih veština i među klijentima imao poznate ličnosti, uključujući Stiva Mekvina, upravo je Mekvin bio među onima koji su ga ohrabrili da se oproba u glumi. Širu pažnju Noris je privukao 1972. godine kada se pojavio uz Brusa Lija u filmu The Way of the Dragon. Ta uloga nije bila velika po minutaži, ali je bila ogromna po posledicama: otvorila mu je vrata Holivuda i pretvorila ga u novo lice američkog akcionog filma.



Tokom osamdesetih godina postao je simbol tvrdog, ćutljivog heroja koji rešava stvari pesnicama, disciplinom i jednostavnim moralnim kodom. Filmovi kao što su A Force of One, The Octagon, Missing in Action, Code of Silence, Invasion U.S.A. i The Delta Force učvrstili su njegov status akcionog superstara. U tom periodu Noris nije bio samo glumac, već čitav brend: oličenje muškosti stare škole, patriotizma i fizičke izdržljivosti.



Ipak, za najširu televizijsku publiku njegovo ime će zauvek biti vezano za seriju Walker, Texas Ranger, emitovanu od 1993. do 2001. godine. U ulozi Kordela Vokera Noris je spojio dve slike koje su ga definisale kroz karijeru: borca i moralnog autoriteta. Serija je bila veliki hit, a njegov lik je postao jedna od ključnih televizijskih ikona devedesetih.



Ono što Čaka Norisa izdvaja od mnogih akcionih zvezda jeste to što je njegova karijera dobila i drugi, neočekivani život na internetu. Fenomen „Chuck Norris Facts”, niz viralnih šala koje su njegovu snagu pretvorile u apsurdnu legendu, učinio ga je globalnim memom mnogo pre nego što su memovi postali svakodnevica. Umesto da tome pruža otpor, Noris je taj status prihvatio i time ostao relevantan i novim generacijama koje možda nisu ni gledale njegove filmove. Tako je postao retka figura koja je istovremeno bila i ozbiljna akcijska zvezda i predmet pop-kulturne autoironije.



Van ekrana, gradio je i drugačiji trag. Osnovao je organizaciju Kickstart Kids, posvećenu radu sa mladima kroz borilačke veštine i disciplinu, a kroz svoju federaciju United Fighting Arts Federation učestvovao je u širenju svog sistema i obuci velikog broja polaznika. Bio je i autor više knjiga.



Njegov privatni i javni identitet bili su snažno obeleženi konzervativnim i religijskim stavovima. Više izvora navodi da je bio otvoreni hrišćanin, politički angažovan na desnici i da je godinama javno podržavao republikanske kandidate, uključujući Donalda Trampa. Taj deo njegovog javnog delovanja nekima je bio važan deo njegove autentičnosti, a drugima razlog za distancu, ali je nesporno da je i tu ostao dosledan slici koju je gradio decenijama.



Vest o njegovoj smrti dobila je dodatnu težinu jer je stigla samo nekoliko dana nakon njegovog 86. rođendana. People navodi da je 10. marta objavio snimak treninga uz poruku da ne stari, već „prelazi na novi nivo”, što je sada mnogima postalo simbol njegovog poslednjeg javnog pojavljivanja.



Ko je, dakle, bio Čak Noris? Bio je više ljudi u jednom. Šampion koji je iz vojne baze stigao do svetskih titula. Glumac koji možda nikada nije bio miljenik kritike, ali je bio miljenik publike. Televizijska i filmska ikona koja je preživela promene epoha. Internet legenda koja je uspela da se ne pretvori u parodiju same sebe. I čovek koji je za milione fanova predstavljao disciplinu, snagu i starinski ideal heroja.



Njegov odlazak zatvara jedno poglavlje američke popularne kulture u kojem su akcioni junaci bili jednostavni, tvrdi i lako prepoznatljivi. Danas, kada se vest o smrti Čaka Norisa širi svetom, ostaje utisak da nije otišao samo glumac, već čitava jedna era.

Autor: S.M.