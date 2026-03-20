Ovaj Srbin je glumio sa Čakom Norisom! Ponosio se svojim poreklom, a zbog batina je godinama trpeo bolove: Volim što sam Srbin, to svi znaju

Čak Noris, američki glumac i majstor borilačkih veština, preminuo je u 87. godini. Glumio je u brojnim akcionim filmovima, a malo je poznato da mu je u jednom od njih kolega bio glumac srpskog porekla.

Holivudski glumac Mel Novak, čije je pravo ime Milan Mrđenović, proslavio se u brojnim akcionim filmovima, kao što su "Igra smrti", "Oko za oko", kao i u mnogim drugim. On je uglavnom tukao negativce, a našao se rame uz rame sa čuvenim Čakom Norisom.

Inače, Mrđenović je bio poznati američki propovednik. Godinama je radi u zatvorima, a pomagao je i beskućnicima. Preminuo je u aprilu 2025. godine u jednom staračkom domu u južnoj Kaliforniji

Ovaj Srbin rođen je davne 1942. godine u Pitsburgu. Karijeru je započeo 1971. godine, a svetsku slavnu donela mu je uloga ubice Stika u filmu "Igra smrti" sa Brusom Lijem.

Mel je nedavno i jednom intervjuu istakao da se ponosi što je Srbin. Naveo je da traži da ga ljudi zovu Milan. Mel ističe da slavi praznike po pravoslavnom kalendaru i da uživa u srpskoj hrani. Na nekadašnoj njegovoj saobraćajnoj tablici pisalo je "Serb", što na engleskom znači Srbin.

"Volim što sam Srbin, to svi znaju. Na snimanju filmova, na Fejsbuku i uopšte svim ljudima koje upoznam kažu da me zovu Milan... Ne bih voleo da sam rođen kao neko drugi, već kao Srbin", rekao je svojevremeno sa ponosom Mel Novak.

Ikona čija je karijera trajala decenijama u Holivudu pretrpela je brojne povrede tokom karijere - jer je bio poznat po tome što je sam izvodio sve kaskaderske i borilačke scene. Kako kaže njegova ćerka, poslednjih godina trpeo je svakodnevne bolove zbog batina koje je trpeo pred kamerama.

Autor: N.B.