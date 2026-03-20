ZBOGOM, PRIJATELJU Orban se oprostio od Čaka Norisa! Objavio je snimak iz 2018. godine, kada su se družili u Budimpešti (VIDEO)

Dan nakon napornog samita evropskih lidera u Briselu, mađarski premijer, Viktor Orban je na društvenim mrežama napisao: "Zbogom, prijatelju" uz snimak svog druženja sa američkim glumcem Čakom Norisom, koji je danas preminuo u 87. godini života..

Snimak datira iz novembra 2018. godine, kada je Čak Noris posetio Orbana u Budimpešti. Na snimku Orban govori Norisu: "U suštini sam ulični borac, ne dolazim iz elite."



"Liberali me mrze"

Mađarski lider tada je majstoru borilačkih veština pokazao pripadnike mađarske jedinice za borbu protiv terorizma.

- Video sam obuke širom sveta, ali ovo je najbolja demonstracija koju sam ikada video - izjavio je Noris.

Tokom iste posete, Orban je američkom glumcu rekao: "90 posto komentara o meni je negativno, liberali me mrze."

- Ti si kao Donald Tramp - uzvratio je Noris.

- Pomalo više od toga! - odgovorio je Orban.

Noris je bio republikanac

Noris je bio svetski prvak u karateu i bio je zvezda u filmovima poput "The Delta Force", kao i u TV seriji "Walker".

Bio je istaknuti republikanac i podržavao je Donalda Trampa tokom njegove predsedničke kampanje 2016. godine, pozivajući "slobodoljubive građane" da "stanu uz" Trampa.

Orban je juče bio u Briselu, gde je odbio da popusti pod pritiscima drugih evropskih lidera koji su pokušavali da ga nateraju da promeni svoj stav o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini.

- Potpuno je neprihvatljivo to što Mađarska radi - izjavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta o Orbanovoj poziciji.

Mađari izlaze na parlamentarne izbore 12. aprila.

Autor: S.M.