Orlando Blum sa 20 godina mlađom manekenkom: Otkriveni novi detalji veze, evo gde se tajno viđaju

Par je prvi put povezan prošlog meseca kada su viđeni zajedno nakon Superbolu u Kaliforniji!

Glumac Orlando Blum (49) navodno je u tajnoj vezi sa švajcarskom manekenkom Luisom Lamel (28), nakon raskida sa pevačicom Kejti Peri.

Prema izvorima bliskim paru, njih dvoje se viđaju već nekoliko meseci, a nedavno su zajedno uživali na romantičnom putovanju u Švajcarskoj. Boravili su u luksuznom hotelu The Dolder Grand u Zurich, gde je Blum učestvovao na promotivnom događaju za Porsche.

Nakon toga, vikend su proveli u ekskluzivnom na jezeru.

"Orlando i Luisa se viđaju u tišini već neko vreme. Postali su bliski i postoji jaka hemija među njima" rekao je izvor piše The Sun dodajući da su u kontaktu uprkos tome što on živi u Los Anđelesu, a ona u Njujorku.

Par je prvi put povezan prošlog meseca kada su viđeni zajedno nakon Super Bowl u Kaliforniji. Luisa, koja ima diplomu iz psihologije, radila je za poznate modne brendove.

Podsetimo, Orlando Blum i Kejti Peri raskinuli su prošle godine nakon devet godina veze. Zajedno imaju ćerku Dejzi, dok Blum iz prethodnog braka sa Mirandom Ker ima sina Flina. Zvaničnih potvrda veze za sada nema, jer predstavnici obe strane nisu želeli da komentarišu ove navode.

Autor: Nikola Žugić