Melanija Tramp ušetala s robotom u Belu kuću, ali svi gledaju u njena stopala! Perfektno belo odelo i vrtoglave štikle opčinile dame širom sveta (FOTO)

Melanija Tramp je na skup u Beloj kući ušetala sa humanoidnim robotom. U prvom planu je sam samit, ali pažnju skreće i njen besprekoran stil odevanja!

Prva dama Amerike Melanija Tramp organizovala je samit "Zajedno podstičemo budućnost" u Vašingtonu. Cilj tog događaja je "proširenje pristupa obrazovnim alatima" i zaštita dece u digitalnom okruženju, navodi se na sajtu Bele kuće.

Melanija Tramp je na skup u Beloj kući ušetala sa humanoidnim robotom. U prvom planu je sam samit, ali pažnju skreće i njen besprekoran stil odevanja - očaravajuće lepo i moćno belo odelo Dolce & Gabbana i Christian Louboutin bele štikle sa prepoznatljivim crvenim đonom.

Pridružila joj se prva dama Francuske Brižit Makron koja se pojavila odevena u mornarskom stilu. Melanija Tramp okupila je prve dame iz 45 zemalja na Globalnom samitu usmerenom na ulogu veštačke inteligencije i obrazovanja. Važan događaj u Vašingtonu podržala je i prva dama Srbije Tamara Vučić.

To okupljanje, deo inicijative "Zajedno podstičemo budućnost", najveći je međunarodni skup koji je u Beloj kući organizovala prva dama Sjedinjenih Država.

Melanija je definisala tri glavne tačke koje će oblikovati sledeću generaciju: (1) korištćenje veštačke inteligencije za personalizaciju učenja, (2) pojavu humanoidnih edukatora kao kućnih alata za učenike i (3) ulogu tehnologije i obrazovanja kao pokretača američke privrede.

Predstavila je američki humanoidni sistem, Figure3, ističući prvi put da je takva tehnologija formalno predstavljena međunarodnim čelnicima u diplomatskom okruženju u Beloj kući.

- Budućnost veštačke inteligencije je 'personifikacija' - biće osmišljena u ljudskom obliku. Vrlo brzo će se preseliti sa naših mobilnih telefona na humanoide koji pružaju usluge - rekla je pa je opisala pomak prema humanoidima sposobnima za direktnu interakciju sa korisnicima u stvarnim okruženjima.

Veštačka inteligencija se sve više posmatra kao pokretač privrede i strateški prioritet. Melanija Tramp pojavila se danas sa robotom Figure 3 koji je osmislila kompanija Figure, ta sparava autonomno obavlja kućne poslove poput pranja odeće, čišćenja i pranja suđa.

Autor: Nikola Žugić