Influenserka pala s balkona hotela: Slomila kičmu na 24 mesta

Britanska influenserka Bet Klug bori se za život nakon stravičnog pada s hotelskog balkona u popularnom tajlandskom letovalištu Pataja. Ono što je trebalo da bude idiličan odmor pretvorilo se u noćnu moru – mlada žena zadobila je teške povrede, uključujući lom kičme na čak 24 mesta.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Mirror, Bet, koja dolazi iz Grimsbija u Linkolnširu, pala je s balkona svoje sobe na četvrtom spratu u ranim jutarnjim satima 15. marta. Pala je na betonsku saksiju za biljke, a silina udarca ostavila ju je nepokretnom – nije mogla da pomera ruke.

Hitne službe pronašle su je kako leži na žbunju uz 22-spratnu zgradu, u teškim bolovima. Okolnosti nesreće još uvek nisu potpuno razjašnjene, a policija istražuje slučaj i pregleda snimke nadzornih kamera.

Radnik obezbeđenja hotela opisao je dramatičan trenutak:

- Dok sam bio na dužnosti, čuo sam jak udarac, kao da je nešto veliko palo. Kada sam došao da proverim, zatekao sam osobu koja je pala i zapomagala za pomoć. Odmah sam obavestio nadležne - rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

Bet je hitno prevezena u bolnicu, gde se i dalje nalazi u teškom stanju. Njeni prijatelji u Velikoj Britaniji pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za lečenje i povratak kući.

Njena prijateljica Kim Lajal istakla je koliko je situacija ozbiljna.

- Bet ima osiguranje, ali bez policijskog izveštaja ne mogu da započnu isplate. Ambasada pokušava da ubrza proces. U strašnim je bolovima i uopšte ne može da pomera ruke – potpuno su uništene - rekla je.

Dodala je i emotivnu poruku:

- Još je mlada i sama u stranoj bolnici. Ljudi bi trebali da pokažu više saosećanja.

Prijateljica Ana Mohamed, koja ju je posetila u bolnici u Pataji, opisala je stanje još dramatičnijim i moli za pomoć.

- Bet je teško povređena i hitno joj je potrebna medicinska pomoć. Leđa su joj slomljena na 24 mesta, ne može da koristi ruke i trpi jake bolove. Pokušavamo da pronađemo način da je što pre vratimo kući.''

Pataja, poznata kao ''Grad greha'', već godinama privlači turiste zbog noćnog života, barova i kontroverzne reputacije. I dok mnogi posetioci tamo traže zabavu, ovakvi tragični incidenti ponovo otvaraju pitanje bezbednosti u jednoj od najposećenijih destinacija na Tajlandu. Istraga je u toku, a porodica i prijatelji nadaju se brzom oporavku i povratku Bet u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Autor: Nikola Žugić