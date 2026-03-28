Najvoljenija sam žena na svetu: Naša pevačica u četvrtom braku konačno srećna (FOTO)

Pevačica Kaja Ostojić već dve godine uživa u braku sa Milošem Čujovićem, a po svemu sudeći oni su sada proslavili godišnjicu ljubavi. Inače, Kaji je ovo četvrti brak, a sada je pokazala kakvo ju je iznenađenje sačekalo.

Naime, Kaja je pokazala da se trenutno nalazi u Rimu, a ogroman buket ruža, koji je dobila od svog sadašnjen muža raznežio je mnoge.

- Dve godine sam najsrećnija i najvoljenija žena na svetu - napisala je Kaja.

Podsetimo, Kaja Ostojić iz prvog braka sa Nikolom Dragojlovićem ima ćerku. Drugi brak sa Urošem Duvnjakom je kratko trajao, dok je treći sa Džuniorom Džekom okončan nakon sedam godina. Povezivali su je sa fudbalerom Mateom Pavlovićem, kao i sa teniserom Bornom Ćorićem.

Inače, Kaja se udala za Nikolu Dragojlovića Sovu kada je imala 19 godina, i sa njim je dobila ćerku Nikolinu. Ipak, njihov brak se brzo okončao, a jednom prilikom govorila je o detaljima njihovog braka.

- Kada sam saznala da sam trudna nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: to je tako, mi se volimo, zadržaćemo dete i venčaćemo se jer nam je lepo. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povredila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi - ispričala je jednom prilikom pevačica za "Hit Informer".

