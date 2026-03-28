Sve ostalo je mučenje: Anastasija Ražnatović dok uživa u braku sa Gudeljom otkrila šta je za nju prava ljubav

Anastasija Ražnatović ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti intrigantnom objavom na svom Instagram profilu.

Mlada zvezda je podelila snažan citat poručivši da prava ljubav znači isključivo uzajamno prihvatanje i dozvolu da partneri u potpunosti budu ono što jesu.

Posebnu buru izazvao je oštar zaključak Anastasijine poruke koji jasno ističe da je u emotivnim odnosima "sve ostalo mučenje".

Tekst njene objave glasio je: „Ako dozvoliš drugome da bude ko jeste, i on dozvoli tebi da budeš ko ti jesi, to je ljubav. Sve ostalo je mučenje.”

Ceca o Gudelju: "Mene moj zet obožava"

Podsetimo, Ceca se nedavno u emisiji "Ceca show" dotakla odnosa sa zetom, Nemanjom Gudeljom.

- Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj čip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - otkrila je Ceca Ražnatović u svojoj emisiji.

Brzo naučila španski

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj su od početka veze bili nerazdvojni, te su ubrzo počeli da žive zajedno, a nakon venčanja Anastasija se preselila u Španiju, a jednom prilikom priznala je da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Autor: A.Anđić