'IMAM 82 KILA ČISTOG MIŠIĆA' Jovana Jeremić ugostila dečka Tigra nakon trijumfa u Beču i zapušila usta svima koji su je pitali OVO! (FOTO)

Prošle subote u Beču, u jednom poznatom hotelu, održan je 17. po redu Bounce Fight Night, a imala je i Srbija svog predstavnika Miloša StojanovićaTigra.

Tim povodom, voditeljka Jovana Jeremić, ugostila je Tigra u okviru ''Jutra sa dušom'' gde je zajedno sa njim razgovarala o prvim utiscima nakon desete, jubilarne pobede njenog izabranika.

- Organizacija ludilo, sve na nivou, najbitnije je da sam se dobro pokazao i pobedio - rekao je Tigar.

Protivnik je bio odličan, dve najbolje borbe večeri su bile moja borba, i Goga Knežević koji me je pozvao u Austriju.

- On je šampion, srpskog porekla. Moj protivnik je bio jako dobar, ja sam oduševio sebe da sam bio spreman prihički, fizički, duhovno. Ja se samo sebi dokazujem, i sada imam još veće samopouzdanje na svetskom nivou... I ja stalno kažem ljudima, da se borim da bih se sebi dokazao - rekao je Tigar.

Ovo mi je 10. jubilarna pobeda, rekao je potom.

Kako kaže, on je prespreman, spustio je 8 kila manje, u odnosu na prethodni meč.

- Jače udaraš kad si mršav, spretniji si. Po meni, ne samo u boksu, nego i u svim borlačkim veštinama, mma, kik boks. Imam 82 kile čistih mišića, nemam grama sala... Najbolji borci, ko se razume u sport, zna da su takvi, vretenasti - kaže Tigar.

Na samom kraju gostovanja, Jeremićeva je obukla duks sa natpisom "Tigar" i poručila svima da je ovo jedini tim za koji ona navija.

Podsetimo, Stojanović je tehničkim nokautom u drugoj rundi slavio protiv Beke Aduašvilija, izmamivši aplauze i ovacije publike.

Autor: D.Bošković