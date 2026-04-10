Influenser slavio rođendan, proslava naglo prekinuta, upala i policija! Svet u šoku kad je čuo da je u pitanju podvala

Influenseru Zavali prekinut je 22. rođendan u klubu Los Globos zbog lažne dojave o bombi, što je drugi slučaj opasnog "svotinga" koji ga je zadesio u poslednjih mesec dana!

Influenser i strimer Zavala, na društvenim mrežama poznatiji pod imenom Zavalahimself, slavio je svoj 22. rođendan u noćnom klubu Los Globos u Kaliforniji, ali je njegova zabava iznenada i vrlo neprijatno prekinuta. Kako prenosi "People", policija je te večeri, 5. aprila, dobila dojavu da je unutar kluba postavljena bomba, zbog čega je na stotine ljudi moralo da napusti objekat tokom policijske intervencije.

Policijska uprava Los Anđelesa - LAPD potvrdila je za "People" da su policajci iz odeljenja Rampart reagovali na adresi u bloku 3000 Vest Sanset bulevar. Nakon detaljne pretrage zgrade, utvrđeno je da je reč o lažnoj dojavi, jer nisu pronađene nikakve sumnjive naprave koje je prijavio anonimni pozivalac.

Fenomen "svotinga" i nedostatak osumnjičenih

Policajci su nakon intervencije sastavili izveštaj zbog kršenja zakona, odnosno takozvanog "svotinga", a za sada nema osumnjičenih osoba. "Svoting" je lažno prijavljivanje hitnog slučaja službama javne bezbednosti sa namerom da se na određenu lokaciju pošalje specijalna policijska jedinica - SWAT, iako stvarna opasnost ne postoji.

Iako LAPD navodi da nije poznato da li je bilo povređenih tokom same intervencije, medijska kuća KTLA izveštava da je barem jedan svedok zbrinut od strane hitne pomoći zbog povrede oka, koju je navodno zadobio u tuči. U ponedeljak je Zavala podelio fotografije sa proslave na Instagramu, uz poruku: "Čet mi je rekao da podivljam… pa jesam. Hvala svima na rođendanskim čestitkama."

Serija opasnih podvala u javnim prostorima

Ovo nije prvi put da se influenser suočava sa ovakvim situacijama. Gotovo mesec dana ranije, Zavala je bio upleten u sličan slučaj u tržnom centru The Shops at Santa Anita. Prema tadašnjem saopštenju policije Arkadije, oni su 11. marta izašli na teren nakon anonimnog poziva osobe koja je tvrdila da poseduje vatreno oružje i da aktivno preti jednom od posetilaca.

CBS News tada je izvestio da je Zavala u trenutku incidenta uživo prenosio kupovinu sa četvorogodišnjim obožavateljem. Tržni centar je privremeno bio blokiran dok je policija sprovodila sistematsku pretragu.

"Policija jednostavno mora svaku takvu dojavu da tretira kao stvarnu pretnju i ozbiljnu situaciju. SWAT je u tržni centar upao sa velikim oružjem i ja sam se stvarno uplašio", izjavio je Zavala za CBS News.

U zvaničnom saopštenju navedeno je da preliminarna istraga ukazuje na to da je prijavljena pretnja najverovatnije bila neslana šala.

Zavala je inače najaktivniji na platformama poput Instagrama i Kika, gde prenosi detalje iz svakodnevnog života. Njegova popularnost raste zahvaljujući druženjima sa obožavateljima u javnosti, ali je u širu javnost dospeo upravo zbog učestalih incidenata "svotinga" koji prate njegova pojavljivanja uživo.

Autor: Nikola Žugić