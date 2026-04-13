Britni Spirs nakon hapšenja na klinici za odvikavanje: Nove informacije o pevačici zaprepastile planetu

Britni Spirs dobrovolno se prijavila u ustanovu za lečenje bolesti zavisnosti, nešto više od mesec dana nakon što je uhapšena zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola i droga. Vest je 12. aprila potvrdio njen predstavnik, navodeći da je pevačica sama donela odluku da potraži pomoć.

Prema navodima američkih medija, Britni Spirs je privedena početkom marta u Kaliforniji, nakon prijave o nebezbednoj vožnji. Kako je objavio AP, policija je reagovala 5. marta, kada su službenici zaustavili automobil zbog sumnje da je pevačica vozila pod dejstvom alkohola i narkotika. Ubrzo je puštena iz pritvora, a odluka o eventualnim optužbama očekuje se uoči ročišta zakazanog za 4. maj.

Njen predstavnik je posle incidenta poručio da je reč o „potpuno neoprostivom“ potezu, ali i da je pevačica spremna da poštuje zakon i preduzme korake koji su joj potrebni da stabilizuje život. Bliski ljudi, prema pisanju medija, veruju da je odlazak na lečenje važan korak ka oporavku.

Britni sa bivšim suprugom Kevinom Federlajnom ima dvojicu sinova, Šona Prestona i Džejdena Džejmsa. Iz njenog tima poručeno je da joj je odnos sa decom i dalje jedan od glavnih prioriteta, dok porodica i bliski saradnici rade na tome da joj obezbede što stabilniji oporavak.

Showbiz

ŠOK! Uhapšena Britni Spirs

Showbiz

Histerisala je sve vreme: Otkriveni detalji hapšenja Britni Spirs, u autu imala NEPOZNATU SUPSTANCU

Extra

Britni Spirs opet u jeku skandala: Poznata porodica je IZVREĐALA I PONIZILA zbog snimaka plesa, ona im odmah ODGOVORILA! (VIDEO)

Showbiz

Konzumirala je kokain dok je dojila decu: Bivši muž Britni Spirs tvrdi da je pevačica ugrozila život njihovih sinova

Showbiz

Nakon hapšenja Britni Spirs, oglasio se njen menadžer: Nadamo se da će dobiti pomoć!

Domaći

Zlata Petrović uhvaćena na klinici za bolesti zavisnosti! Oglasila se i sve otkrila: Istina je...