Histerisala je sve vreme: Otkriveni detalji hapšenja Britni Spirs, u autu imala NEPOZNATU SUPSTANCU

Pop-zvezda Britni Spirs uhapšena je u sredu zbog vožnje pod dejstvom alkohola, prenosi Page Six. Pevačicu je zaustavila kalifornijska saobraćajna patrola u okrugu Ventura oko 21:28 po lokalnom vremenu. Spirs je privedena sa lisicama na rukama oko 3:02 ujutru, a puštena je u 6:07 sati. Određen je datum suđenja - 4. maj.

Njeni predstavnik Kejd Hadson oglasio se nakon hapšenja: "Ovo je bio nesretan incident koji je potpuno neoprostiv. Britni će morati preduzeti ispravne korake i poštovati zakon i nadamo se da će ovo biti prvi korak u dugo očekivanoj promeni u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu."

Spomenuo je i njene sinove, Šona Preston i Džejden Džems, koje je pevačica dobila u braku sa Kevinom Federlainom. "Njeni dečaci će provoditi vreme s njom. Njeni bližnji će smisliti plan kako bi joj osigurali uspeh i dobrobit", dodao je.

Prema audio snimku, Britni je pre hapšenja vozila levo-desno i prebrzo.

"Crni BMW sedan ulazi i izlazi iz traka... vozi prebrzo. Kabriolet iz 2026. izvan Los Anđelesa. Možemo li, molim vas, poslati sve jedinice na ovo područje?", rekao je službenik, dok su druge jedinice pratile vozilo i opisivale lokaciju. Policajac je ubrzo zaustavio BMW: "Razgovaram sa vozačicom", rekao je, dodajući: "Vozačica je van automobila."

Vlasti su odmah zatražile službenika kvalifikovanog za testiranje vozača pod dejstvom alkohola i odvoz vozila.

Prema Page Sixu, Spirs je "plakala i bila u suzama" tokom privođenja.

"Bila je neverovatno emotivna. Prošla je kroz nekoliko teških meseci", rekao je izvor i dodao da se pevačica osećala posramljeno i neugodno" zbog incidenta.

"Ne želi nikoga izneveriti, uključujući svoje fanove. Poslednje što želi je da je ponovo javno osuđuju", dodao je izvor. Drugi izvori su otkrili da je Spirs uhvaćena sa nepoznatom supstancom u automobilu pre nego što su joj stavili lisice. Trenutno nije poznato o kojoj supstanci je reč, ali je poslata u laboratoriju na testiranje.

Veruje se da je pevačica bila pod dejstvom "koktela droga i alkohola" tokom hapšenja i pre privođenja podvrgnuta je testovima trezvenosti. Rezultati još nisu poznati, a istraga traje. Strani mediji pišu da je odvedena u bolnicu, gde je u četvrtak ujutru vadila krv kako bi se utvrdila količina alkohola. TMZ je izvestio da je zvezda rekla da joj je nivo alkohola u krvi bio 0.06. Zakonska granica u Kaliforniji je 0,08, ali osobe mogu biti optužene i pri nižem stepenu ako nepravilno upravljaju vozilom. Britni nije bila povređena prilikom hapšenja.

Prethodni problemi sa zakonom

Hapšenje dolazi nekoliko meseci nakon što je viđena kako nekontrolisano vozi posle noćnog izlaska s prijateljima. U oktobru 2025. godine pojavila se snimka iz Thousand Oaksa gde Britni izlazi iz restorana i ulazi u automobil. Prethodno su je navodno pokušavali zaustaviti, a svedokinja tvrdi da je pevačica "skoro pregazila prijateljicu".

Zatim je snimljena kako krivuda između traka i prelazi na biciklističku stazu. Britni je tada tvrdila da nije bila ona u automobilu, već njen "dvojnik". Vlasnik restorana, Oliver Vin, branio je pevačicu:

"Bila je opuštena i draga. Samo se družila, pojela nešto i otišla", dodajući da "nije bila pijana" i da nije naručila alkohol, iako joj je fan kupio čašu vina.

Britni Spirs, poznata po hitovima "Toxic", "Oops!… I Did It Again" i "...Baby One More Time", ranije je imala problema zbog nepažljive vožnje. 2006. godine vozila je sina Šona, tada starog četiri meseca, u svom krilu umesto u sedištu, zbog čega se kasnije izvinila. Godinu dana kasnije suočila se sa šest meseci zatvora zbog bekstva s mesta nesreće i vožnje bez dozvole, ali je slučaj odbačen. Pre tri godine zaustavljena je zbog vozačke dozvole i nedostatka dokaza o osiguranju, a izrečena su joj dva prekršaja.

Autor: N.B.