Neverovatan zaplet dok se čeka odluka porote: Glumica optužila kolegu za zlostavljanje a ovo želi da sakrije...

Čega se plaši lepa Blejk, kada je reč o sporu sa kolegom Džastinom Baldonijem

Pravna saga između Blejk Lajvli i njenog kolege iz filma "It Ends With Us", Džastina Baldonija, ulazi u najburniju fazu. Kako se približava suđenje zakazano za 18. maj u Njujorku, advokatski tim glumice podneo je niz zahteva s ciljem da spreči da pojedini, po nju štetni dokazi, budu predstavljeni poroti. Ona tvrdi da Baldonijeva strana pokušava proces da pretvori u niz tračeva i da je prikaže kao "zlu ženu".

Jedno od najspornijih pitanja se tiče finansijskog stanja Blejk Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa. Njihovo bogatstvo se procenjuje na oko 400 miliona dolara, ali glumičin pravni tim ističe da ti podaci nisu relevantni za slučaj i da bi mogli uticati na stvaranje predrasuda kod porotnika. Prema njihovim tvrdnjama, naglašavanje bogatstva ima za cilj da izazove negativne emocije kod običnih građana koji odlučuju o presudi.

Dodatnu pažnju izazvale su interne poruke iz studija "Sony Pictures", koje su dospele u javnost. U jednoj od njih, visoka producentkinja nazvala je Lajvli pogrdnim imenom, navodno nakon što je glumica zapretila da će napustiti projekat ukoliko se ne ispuni niz njenih zahteva u vezi sa montažom i kreativnim pravcem filma. Lajvli sada traži da se te poruke izuzmu iz dokaza, uz obrazloženje da su neprijatne i da mogu dovesti do pogrešnih zaključaka.

Slučaj je dobio i neobičan zaplet uključivanjem lika iz filma "Deadpool & Wolverine", za koji Baldonijev tim tvrdi da predstavlja svojevrsnu parodiju njega samog, dok glas jednom od likova daje upravo Lajvli, a u filmu igra i njen suprug Rejnolds. Glumica tavke tvrdnje odbacuje kao nevažne i kao deo pokušaja diskreditacije.

Takođe, ona nastoji da spreči svedočenje norveške novinarke čiji je raniji intervju često korišćen kao primer njenog navodno neprijatnog ponašanja, uz tvrdnju da bi to samo dodatno uticalo na negativnu percepciju bez stvarne pravne vrednosti.

Puče prijateljstvo svetskih zvezda! Pevačica i glumica više ne pričaju - isplivali svi detalji.

U sudnici će se, međutim, čitati privatne poruke pevačice Tejlor Svift, koja je pružila snažnu podršku Lajvli i u njima kritikovala Baldonija. S druge strane, Baldoni negira sve optužbe i traži da se iz postupka uklone svedočenja žena koje su ranije iznosile optužbe na njegovo ponašanje, tvrdeći da su ti slučajevi već rešeni i da nemaju veze sa aktuelnim sporom.

Kako se suđenje bliži, jasno je da će ovaj slučaj biti složen, uz brojne pokušaje obe strane da utiču na tok procesa i konačnu odluku porote.

Autor: Pink.rs