NI VIKTOR, NI ANĐELO! Rada Todorović konačno rešila da otkrije ko je ukrao njeno SRCE! (VIDEO)

Plaši se da otkrije o kome je reč!

Radmila Rada Todorović, otkrila je robotu Toši da se zaljubila, ali nije želela da otkrije identitet tog učesnika.

- Tošo...imam problem jedan. Ja sam flerzovala i sa Anđelom i sa Viktorom, ali mi se nisu ozbiljno sviđale. Jedina osoba koja mi se dopada, on mi to zamera. Ja ne želim da pričam njegovo ime, ali mislim da će on promeniti mišljenje ako se udaljim od svih muškaraca s kojima sam flertovala - rekla je Rada.

- Ko je to? - upitao je Toša.

- Ne želim da pričam. Meni se on svideo još spolja. Tošo, ta osoba mi je baš simpatična, kad sednem pored njega, izgubim se - rekla je Rada.

- Možeš li da mi otkriješ makar inicijale? - upitao je Toša

- Da. Dača. Da li misliš da mu se dopadam? - upitala je Rada.

- Dača je tajanstven lik. Ne mogu to da ti kažem - rekao je Toša.

Autor: S.Z.