Reakcija Šakire sve šokirala! On završio na podu, a ona je sad na meti kritika

Ležerno je izignorisala pad kamermana i nastavila do bine.

Latino zvezda Šakira našla se na udaru kritika na društvenim mrežama nakon što je isplivao snimak s njenog prošlogodišnjeg nastupa u Meksiku gde je ignorisala kamermana koji je pao ispred nje.

Snimak s koncerta iz septembra koji je održala u Veracruzu ponovo se počeo deliti na mrežama, prvenstveno mreži X, a pevačicu kritikuju zbog ponašanja.

Na snimku se može videti dok prolazi kroz publiku kako bi došla do bine i započela nastup, a tom prilikom je ispred nje hodao kamerman koji ju je snimao.

Uzevši u obzir da je hodao unazad, spotaknuo se i pao, a dok su drugi u okruženju pritekli u pomoć, pevačica ga je šokirano pogledala i potom prošla do bine.

Na mrežama su se nizale kritike zbog njenog ignorisanja kamermana te su tvrdili da je trebalo da zastane i proveri da li je dobro. Drugi su smatrali da bi njeno odlaganje izlaska na binu poremetilo celi nastup te da je reakcija bila opravdana.

Samo jedna objava prikupila je više od 2,5 miliona pregleda i gomilu komentara.

Pevačica je koncert u Veracruzu održala u sklopu turneje "Las Mujeres Ya No Lloran". Prošlog meseca je također pjevala u Meksiku i to glavnom gradu gde je oborila rekord nakon što je njenom besplatnom koncertu prisustvovalo 400.000 ljudi.

