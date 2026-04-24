AKTUELNO

Showbiz

Reakcija Šakire sve šokirala! On završio na podu, a ona je sad na meti kritika

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: Tanjug AP/Fernando Vergara ||

Ležerno je izignorisala pad kamermana i nastavila do bine.

Latino zvezda Šakira našla se na udaru kritika na društvenim mrežama nakon što je isplivao snimak s njenog prošlogodišnjeg nastupa u Meksiku gde je ignorisala kamermana koji je pao ispred nje.

Snimak s koncerta iz septembra koji je održala u Veracruzu ponovo se počeo deliti na mrežama, prvenstveno mreži X, a pevačicu kritikuju zbog ponašanja.

Na snimku se može videti dok prolazi kroz publiku kako bi došla do bine i započela nastup, a tom prilikom je ispred nje hodao kamerman koji ju je snimao.

Uzevši u obzir da je hodao unazad, spotaknuo se i pao, a dok su drugi u okruženju pritekli u pomoć, pevačica ga je šokirano pogledala i potom prošla do bine.

Na mrežama su se nizale kritike zbog njenog ignorisanja kamermana te su tvrdili da je trebalo da zastane i proveri da li je dobro. Drugi su smatrali da bi njeno odlaganje izlaska na binu poremetilo celi nastup te da je reakcija bila opravdana.

Foto: Tanjug AP/Greg Allen/Invision

Samo jedna objava prikupila je više od 2,5 miliona pregleda i gomilu komentara.

Pevačica je koncert u Veracruzu održala u sklopu turneje "Las Mujeres Ya No Lloran". Prošlog meseca je također pjevala u Meksiku i to glavnom gradu gde je oborila rekord nakon što je njenom besplatnom koncertu prisustvovalo 400.000 ljudi.

Autor: Pink.rs

