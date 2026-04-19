Andrea Nikolić totalno podbacila! Karleuša završila na PODU: Zovite hitnu! (VIDEO)

Do sad ih je uvek obarala s nogu.

Sledeća je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašla Andrea Nikolić, koja je izvela Adilovu pesmu "Moje si nebo", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela pesmu Vesne Pisarović "Dolje na koljena", a onda je žiri rekao svoje - ona je dobila dva pozitivna glasa od Viki i Desingerice, dok su Bosanac i Kemiš glasali negativno.

- Mentore, trebalo je da čuješ ovu prvu matricu... Ne! Kriminal, matrica - rekao je Kemiš, a Jelena je pala na pod.

- Dajte hitnu, Jelena digla noge - rekao je Bosanac.

- Hajde prva pesma ali bez klavira, nisam je čuo - rekao je Kemiš.

- Ja ne znam kako ti nisi čuo. Nisam glsao jer stilski prva pesma nije bila dobra, Adil to peva mnogo umilnije, prijemčljivije, ti si se u prvoj pesmi smuljala, toliko si samo čekala visinu, a u visinu si se toliko isvađala, toliko je bilo agresivno, da bi ti pokazala da to možeš visoko. U prvoj pesmi podbacila stilski. Poštujem glas, tvoju boju, izgovor teksta, ali stilski omašeno. U drugoj pesmi, što ne kažeš u imperativu, nije mi se dopalo, hvala lepo, ali pevala si dosta čisto - rekao je Bosanac.

- Ja gotivm tvoj vokal, ali obe pesme su bile preagresivne, previše si htela da se dokažeš. Bila je ta vrsta dokazivanja u tim visokim tonovima, nije uvek maksimum najpitkije, malo mi je bilo nasilnički, ja volim nasilje, zato sam dao da, ali znam šta njima smeta - rekao je Despić.

- Nije bilo za četiri, meni se dopalo, prva pesma je bila lepa emocija, u drugorm refrenu si bila falš, ali si se izvukla, iščupala i okej. Nisam ti to toliko zamerila, meni se prva pesma dopala. U drugoj pesmi si malo potonula, nisi imala energija, ima jako dobrih momenata, ali nisi razvalila - rekla je Viki.

- Ja mislim ako nije za 4, za tri je bilo sigurno, ona je veliki talenat, divna emocija, divna devojka i boriću se za tebe - rekla je Jelena.

Autor: R.L.