BILA SI BOLJA OD STANIJE! Aneli uputila niz komplimenata na račun Majinog nastupa, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Oborila je s nogu!

Učesnici Elite imenovali su osobu za koju smatraju da se najviše istakla na takmičeru performera.

- Najbolja je bila Maja. Bila si bolja od Stanije. Gluma na visokom nivou, savršeno si ''skinula'' Zoricu Marković - kazala je Aneli.

- Po mom mišljenju najbolja je bila Matora - kazao je Luka.

- Luka me je oduševio, isreno. Naravno, njega ću navesti - istakla je Anita.

- Favoriti su mi bili Uroš i Matora. Mislim da je objasnio i pokazao šta je talenat. Što se mene tiče, Matora me je najviše oduševila. Ona je moj izbor - rekla je Vanja Živić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.