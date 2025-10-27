Ne skida osmeh s lica: Milosava oduševljena Jovanom Rajićem, njegova priča totalno ju je OČARALA! (VIDEO)

Oborio je s nogu!

Jovan Rajić i Milosava Pravilović razgovarali su u dvorištu Bele kuće. Ona ga je hvalila na sva usta, a on joj je otkrio kako gleda na ljubavne odnose.

- Oraspoložio si me... Kakav ti humor imaš u sebi! Strašno si pametan, kroz humor sve kažeš - rekla je Milosava.

- Ko god uđe u vezu pod uticajem strasti taj bude naj*ban, pa za čas žena kaže da se ohladila i da to nije to - dodao je on.

- Kako ti smatraš da bi bilo najbolje? - pitala je Milosava.

- Da te boli uvo za sve, pa kad ne valja da bežiš. Tebi je lako, ispunila si svoje i šta zakačiš zakačila si, a ja hoću za zadnji vagon da se uhvatim i da visim - govorio je Jovan.

Autor: A. Nikolić