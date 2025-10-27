AKTUELNO

Zadruga

Ne skida osmeh s lica: Milosava oduševljena Jovanom Rajićem, njegova priča totalno ju je OČARALA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oborio je s nogu!

Jovan Rajić i Milosava Pravilović razgovarali su u dvorištu Bele kuće. Ona ga je hvalila na sva usta, a on joj je otkrio kako gleda na ljubavne odnose.

- Oraspoložio si me... Kakav ti humor imaš u sebi! Strašno si pametan, kroz humor sve kažeš - rekla je Milosava.

pročitajte još

Mrtva trka ko će čija žrtva da bude: Alibaba nikad surovije urnisao Aneli i Luku, pa otkrio zbog čega Ahmićeva izbegava da urade DNK test! (VIDEO)

- Ko god uđe u vezu pod uticajem strasti taj bude naj*ban, pa za čas žena kaže da se ohladila i da to nije to - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti smatraš da bi bilo najbolje? - pitala je Milosava.

pročitajte još

Odlepili jedno za drugim: Sara i Luks ne prestaju da se ljube, ovako zaljubljena do sad nije bila! (VIDEO)

- Da te boli uvo za sve, pa kad ne valja da bežiš. Tebi je lako, ispunila si svoje i šta zakačiš zakačila si, a ja hoću za zadnji vagon da se uhvatim i da visim - govorio je Jovan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

SIN DRAGANE MIRKOVIĆ STIGAO U BESNOJ MAŠINI NA KONCERT SVOJE MAJKE: Devojke odlepile za njegovim mišićima i stavom! BRUTALAN FRAJER! (FOTO+VIDEO)

Zadruga

Istopila se: Vanja saznala da je Đukić simpatiše, ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Farma

Oduševljena: Rea ne skida osmeh s lica otkad je dobila pozdrave, smatra da će sad biti sve drugačije! (VIDEO)

Fudbal

SLAVNI FUDBALER LUKSUZNIM POKLONOM IZNENADIO SUPRUGU! Kupio joj avion vredan 2.4 miliona evra da je motiviše!

Zadruga

Palo pomirenje! Terza prišao Mini i poljubio je, ona ne skida osmeh s lica (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu ja da budem među devojkama jer nisam ja opcija, nego prioritet: Maja demolirala Luku, totalno ga oborila s nogu, on ne skida osmeh s lica (VID