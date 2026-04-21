STIŽU RODE! Natali Portman čeka treće dete u PETOJ DECENIJI: Iznenadiće vas njena hit reakcija na prinovu

Ovo je njena treća trudnoća i doživljava je potpuno drugačije.

Holivudska zvezda Natali Portman očekuje treće dete u 44. godini, a vest je otkrila u intervjuu, naglašavajući koliko je zahvalna zbog nove trudnoće.

Kako je rekla, ona i njen partner, francuski muzičar i producent Tangi Destabl, presrećni su zbog prinove. Glumica već ima dvoje dece iz prethodnog braka sa Bendžaminom Milepidom.

Portman je istakla da ovu trudnoću doživljava drugačije nego ranije – sa više mira, sigurnosti i zahvalnosti.

„Znam koliko je ovo privilegija i čudo“, poručila je.

Dodala je da se oseća dobro i da ima više energije nego što je očekivala, te da ostaje aktivna kroz plivanje i vežbe.

Osvrnula se i na roditeljstvo, priznajući da je sada opuštenija nego ranije i da veruje kako su prisutnost i ljubav najvažnije, bez preteranog opterećivanja savetima i pravilima.

