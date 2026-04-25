Kasandra u 51. godini oduševila slikama u kupaćem kostimu: Zategnuto telo, savršena linija, a niko ne veruje koliko godina ima

Devedesetih godina prošlog veka gotovo da ne postoji kuća u kojoj se svako veče porodica nije okupljala uz omiljenu latino-američku sapunicu "Kasandra". Ljubavnu priču glavne junakinje koja je odrasla u cirkusu i bogatog naslednika Ingasija generacije su netremice pratile iz nedelje u nedelju, a upravo ova uloga proslavila je Koraimu Tores.

Kasandra koja sada ima 51 godinu i dalje pleni lepotom. Ona na društvenim mrežama često deli atraktivne fotografije, a sada je pokazala kako izgleda bez trunke šminke.

Iako gazi šestu deceniju Koraima je i dalje prava lepotica, ali ona ne krije da i te kako vodi računa o svom izgledu, a često sa svojim pratiocima pokazuje kako izgledaju njeni treninzi zahvaljujući kojima ponosno pozira u bikiniju.

Kasandra pokazala čelične trbušnjake

Glumica je nedavno podelila fotografiju u tirkizno-plavom bikiniju na jahti pozirajući sa čeličnim trbušnjacima kada su mnogi primetili da ima znatno bujniji dekolte nego u seriji.

Inače, glumica iz serije "Kasandra" rođena je 6. juna 1973. u Valensiji u Vencueli, kao najmlađa od četvoro dece. Glumom je počela da se bavi krajem osamdesetih, u telenovelama "Gardenia" i "Alondra".

Publika u Srbiji i regionu obožavala je ovu glumicu koja je svojom životnom pričom animirala milione gledalaca, njene suze i sreća bile su i emotivni trenuci publike.

Podsetimo, Koraima je udata za kolegu Nikolasa Montera, sa kojim ima sina Manuela Nikolasa. Veoma je aktivna na TikToku i Instagramu, gde stalno snima smešne videe i ne prestaje da oduševljava atraktivnim izgledom u šestoj deceniji.

