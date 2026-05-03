AKTUELNO

Showbiz

NJENA LJUBAV, VERNOST I LOJALNOST... Kasper se emotivnim rečima obratio Mini, otkrio da je ona žena njegovih snova: PRIMER KAKO ŽENA TREBA DA VOLI!

Izvor: Instagram, Foto: Instagram.com ||

Ne krije koliko mu je važna!

Pevačica Mina Kostić već dugo je u emotivnoj vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

Foto: Pink.rs

Par često postavlja zajedničke slike na svom Instagram profilu gde se može videti kako uživaju u svojoj ljubavi.

Ovaj put je Kasper putem svoj Instagram profila uputio Mini emotivne reči:

Foto: Instagram.com/casper4casper

- Potrudiću se da jednim rečima objasnim koliko je Mina odana, verna, lojalna i primer kako prava žena voli. Njena ljubav, vernost, lojalnost i njena odanost je toliko snažna da me stalno ostavlja zatečenog i bez teksta. Moja ljubav, moj ponos. Žena mog života.Moja Mina - napisao je Kasper.

Podsetimo, Mina i Kasper upoznali su se preko društvenih mreža, nakon čega je njihova veza počela potpuno virtuelno. Nakon toga su mesecima bili u kontaktu.

Foto: TV Pink Printscreen

Tek kasnije je Kasper došao iz Amerike u Srbiju i tada su se prvi put upoznali uživo.

U emisiji Ami G Show Kasper je Minu zaprosio pred kamerama, uživo, tokom gostovanja.

Mina je bila vidno emotivna i iznenađena , a u studiju je nastao pravi šok i aplauz publike. Nakon kratkog trenutka emocija , ona je prihvatila veridbu.

Autor: Pink.rs

#Ljubav

#Mane Ćuruvija

#Mina Kostić

#prosidba

#upoznavanje

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne može da preboli... Kristijan se prisetio najlepšeg momenta sa Kristinom, NJIHOVA PORODIČNA IDILA MU NEDOSTAJE! (FOTO)

Zadruga

'DA LI ĆE SE VRATITI EMOCIJE!?' Ša se požalio Žani da strepi o odnosu Mione i Stanislava, pa shvatio: Bože majko, biću komentator svoje devojke i njen

Domaći

KORAK BLIŽE POMIRENJU?! Kristijan Golubović objavio zajedničku fotografiju sa Kristinom i šokirao emotivnim rečima (FOTO)

Zadruga

Ne može da dođe sebi: Mateja pao u očaj zbog neverstva, šokiran Gastozovim manjkom samopoštovanja! (VIDEO)

Zadruga

Svako pismo mi je stresno: Terza se iz Elite obratio Milici pred porođaj, željno čeka da postane otac! (VIDEO)

Zadruga

U nikad većem očaju: Gastoz od muke priča sam sa sobom, ne može da veruje da je sa Anđelom stvarno došao kraj! (VIDEO)