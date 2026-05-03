NJENA LJUBAV, VERNOST I LOJALNOST... Kasper se emotivnim rečima obratio Mini, otkrio da je ona žena njegovih snova: PRIMER KAKO ŽENA TREBA DA VOLI!

Ne krije koliko mu je važna!

Pevačica Mina Kostić već dugo je u emotivnoj vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

Par često postavlja zajedničke slike na svom Instagram profilu gde se može videti kako uživaju u svojoj ljubavi.

Ovaj put je Kasper putem svoj Instagram profila uputio Mini emotivne reči:

- Potrudiću se da jednim rečima objasnim koliko je Mina odana, verna, lojalna i primer kako prava žena voli. Njena ljubav, vernost, lojalnost i njena odanost je toliko snažna da me stalno ostavlja zatečenog i bez teksta. Moja ljubav, moj ponos. Žena mog života.Moja Mina - napisao je Kasper.

Podsetimo, Mina i Kasper upoznali su se preko društvenih mreža, nakon čega je njihova veza počela potpuno virtuelno. Nakon toga su mesecima bili u kontaktu.

Tek kasnije je Kasper došao iz Amerike u Srbiju i tada su se prvi put upoznali uživo.

U emisiji Ami G Show Kasper je Minu zaprosio pred kamerama, uživo, tokom gostovanja.

Mina je bila vidno emotivna i iznenađena , a u studiju je nastao pravi šok i aplauz publike. Nakon kratkog trenutka emocija , ona je prihvatila veridbu.

