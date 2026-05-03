Njima je pristup Met Gali strogo zabranjen! Na crnoj listi je i američki predsednik, Ana Vintur ga zauvek obrisala sa liste

Ana Vintur je zabranila Donalda Trampa na Met Galu, a mnoge druge poznate ličnosti su se povukle. Saznajte ko je na crnoj listi!

Met Gala se održava od 1948. godine, a osnovala ju je jedna od najuvaženijih modnih ličnosti Amerike Eleanor Lambert. Na početku je Met Gala ugošćavala društveno važne ličnosti, a od 1995. godine kada je domaćica postala Ana Vintur, crvenim tepihom uglavom defiluju poznate ličnosti iz svetskog šou biznisa. Svake godine Met Gala izazove veliku pažnju, pa tako i ove godine svi željno iščekuju 4. maj da vide kako su se obukle poznate ličnosti i da li su odgovorile na temu.

Ovogodišnja tema je "Kostimografska umetnost", a izložba će, kako piše britanski Vogue, predstaviti odevne predmete u dijalogu sa umetničkim deloima koja obuhvataju 5.000 istorije iz Metove zbirke.

I dok se spekuliše o tome ko će ili neće prisustvovati Met gali, postoji mnogo kontraverzi i tajni ko je zapravo stavljen na crnu listu. Ana Vintur je javno imenovala samo jednu osobu kao trajno zabranjenu na Met Gali. Druge poznate ličnosti su prećutno i tiho dospele na listu zabranjenih osoba, dok su druge same odlučile da se neće više vratiti na modni događaj godine. Krenimo redom.

Donald Tramp

Američki predsednik Donald Tramp je jedina zvanično zabranjena osoba, što je predsednica događaja Ana Vintur i javno potvrdila. Tokom pojavljivanja u emisiji "The Late Late Show with James Corde" 2017. godine upitao je Anu Vintu koju poznatu ličnost nikada ne bi pozvala ponovo na Met Galu, a njen odgovor je bio Donald Tramp. On je bio redovan gost tokom 2000-ih, a njegovo poslednje pojavljivanje je bilo 2012. godine.

Tim Gan

Bivši voditelj emisije „Projekat pista“ jedina je poznata ličnost koja je potvrdila zabranu učešća na Met gali, mada je u njegovom slučaju on sam to potvrdio, a ne Ana Vintur. Tim Gan je 2016. godine za E!News rekao da mu je trajno oduzeta pozivnica za Met galu nakon što je podelio anegdotu o tome kako je bio svedok toga kako su Anu Vintur dva telohranitelja nosila niz pet spratova stepenica nakon modne revije.

Ejmi Šumer

Malo je poznatih ličnosti koje su bile tako otvorene u izražavanju svog prezira prema Met Gala večeri kao Ejmi Šumer, koja ju je u intervjuu sa Hauardom Sternom 2016. godine opisala kao vežbu performativnog razgovora i kolektivnog apsurda.

Komičarka je jasno stavila do znanja da je moda ne zanima i da je celu priču videla kao farsu, sa učesnicima obučenim kao "kreteni" koji se pretvaraju da imaju smislene interakcije. Ejmi Šumer je napustila događaj ranije nego što protokol obično dozvoljava, ali ne pre nego što je upoznala Bijonse, koja ju je pitala da li joj je to prva Met Gala.

- Bila je to i poslednja - odgovorila je komičarka, a verna svojoj reči, od tada nije prisustvovala.

Zejn Malik

Bivši član grupe One Direction prisustvovao je Met Gali 2016. godine sa Điđi Hadid, ali je u intervjuu za GQ 2018. godine jasno stavio do znanja da nije zainteresovan da ponovo prisustvuje. Malik je izrazio želju da ostane kod kuće i bude produktivan, umesto da se oblači u skupu odeću da bi se fotografisao na crvenom tepihu. Opisao je događaj kao oličenje samoživog ponašanja koje nije u skladu sa njegovim vrednostima. Od tada nije prisustvovao, iako nema naznaka da mu je to formalno zabranjeno.

Lili Rejnhart

Zvezda serije „Riverdejl“ prisustvovala je Met gali 2022. godine, ali se kasnije spekulisalo da će to biti njena poslednja večer nakon što je javno kritikovala ekstremne metode mršavljenja Kim Kardašijan. RIjaliti zvezda Kim Kardašijan je otkrila da je smršala 7 kilograma za tri nedelje kako bi stala u haljinu koju je Merilin Monro nosila dok je pevala serenadu Džonu F. Kenediju.

Glumica je na društvneim mrežama istakla da je gladovanje da biste mogli da uđete u haljinu štetno, posebno imajući u vidu milione mladih ljudi koji se ugledaju na poznate ičnosti. U kasnijem intervjuu za časopis „W“, Lili Rajnhart je priznala verovatne posledice, našalivši se da verovatno „neće biti ponovo pozvana nakon što je rekla određene stvari o određenoj osobi u određenoj haljini“.

Tina Fej

Komičarka i spisateljica dala je jednu od najoštrijih procena Met gale u intervjuu sa Dejvidom Letermanom iz 2015. godine, opisujući svoje jedino prisustvo kao „paradu kretena iz svih sfera života, gde svi nose nešto glupo“.Bio je to, primetila je, prelep prostor ispunjen upravo pogrešnim ljudima. . Nije se vratila od tada, a s obzirom na kritiku, malo je verovatno da će se vratiti.

Gvinet Paltrou

Gvinet Paltrou je u intervjuu za emisiju „Kyle and Jackie O Show“ 2013. godine rekla da je Met Gala „bila užasna“, žaleći se na vrućinu, gužvu i stalno navaljivanje. Događaj, tvrdila je, obećavao je glamur, ali je doneo nelagodnost, tema koja odjekuje u mnogim kritikama poznatih ličnosti.

Paltrou se zaklela da se nikada neće vratiti. Prekršila je to obećanje 2017. godine, a zatim ponovo 2019. godine, sugerišući ili otopljavanje odnosa sa organizatorima gale ili jednostavno da je Paltrou, kao i mnogima pre nje, smatrala da je privlačnost najveće modne večeri preteška da bi joj trajno odolela. Da li je dobila privremeni tajm-aut ili se Gvinet jednostavno vratila u dobre milosti, ostaje nejasno.

Autor: Nikola Žugić