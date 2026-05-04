Princeza saopštila najlepše vesti: Stiže prinova u kraljevsku porodicu

Izvor: Žena, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali

Unuka kraljice Elizabete i princa Filipa, princeza Judžini, čeka treće dete. Na Instagramu je saopštila da će u 2026. još jednom postati mama.

Princeza Judžini sa suprugom Džekom Bruksbenkom ima sinove Ogista i Ernesta koje viditi na fotografiji kako drže snimak ultrazvuka.

Divna vest usledila je nakon što se Judžini nedavno vratila na Instagram posle šestomesečne pauze. Ćerka Sare Ferguson i Endrua Mauntbatena Vindzora prekinula je pauzu zbog 40. rođendana svog supruga.

Podsetimo, njen otac, bivši princ Endru, uhapšen je u februaru ove godine, zbog optužbe da je sarađivao sa osuđenim seksualnim prestpunikom Džefrijem Epstajnom.

Endruu je kralj Čarls oduzeo titule, nakon čega je i njegova bivša žena, sa kojom i dalje živi pod istim krovom, ostala bez titule vojvotkinje od Jorka. Njihove ćerke, Judžini i Beatris, nisu izgubile titule princeza, ali se drže dalje od javnosti pa su propustile i porodično obeležavanje Uskrsa ove godine u Vindzoru.

Princeza Judžini i Džek Bruksbenk venčali su se 2018. u Vinzoru. Njeni baka i deka, Elizabeta II i princ Filip, bili su na svadbi.

Autor: N.B.

