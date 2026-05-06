Pevač neprepoznatljiv na crvenom tepihu Met Gale: Ovaj će da stari kao vino (FOTO)

Izvor: Pink.rs, 24sedam.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Naizgled stariji gospodin sa štapom privukao je ogromnu pažnju na Met Gali - pošto se pročulo da se ispod perike, šik crnog odela s ogromnom mašnom, te šminke, u stvari "krije" Bed Bani.

Rođen Benito Antonio Martinez Okasio, šuška se u stranim medijima, očito će "stariti kao vino". Imao je čak i staračke pege, ne bi li na pravi način odgovorio na ovogodišnju temu događaja, "Fashion is art".

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Šminker Majk Marino uradio je odličan posao dodajući mu bore po licu; štaviše, i ruke mu je transformisao, a opet su se svi okretali za njim. Dok je pozirao pred okupljenim fotografijma - u potpunosti je bio "u ulozi". Sve vreme se oslanjao na štap koji je nosio.

Njegova "predstava" kao da je bila omaž izložbi Instituta za kostim, koja prikazuje različita ljudska tela kroz umetnost. Među prikazanim, naime, uključujući trudna i naga, nalazi se i staro telo.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Autor: Nikola Žugić

