Kad izađemo na plažu, pola je naše: Bogoljub ispričao šta mu se desilo kada ih je kralj Dubaija zvao na večeru, Kemiš nasmejao sve

Bogoljub Karić, biznismen i političar, progovorio je o anegdotama unutar porodice, pa se tako nadovezala Zorica Brunclik i Kemiš, koji su ispričali ono što im se dogodilo sa Karićima kada su zajedno otišli na more.

- Pozovu oni nas na jedno letovanje i mi dođemo na Kipar. Kaže Miroljub: "Neprijatno mi je, za džabe smo došli", kaže Bogoljub: "Idemo u jednu tavernu na večeru", on kaže: "Ja plaćam večeru", dolazimo tamo, a ono bar 50 Karića - rekla je Zorica.

- Ja kažem: "Ne moram večeras" - smejao se Kemiš.

- Znaš šta, nas pozove šeik, kralj Dubaija na večeru. Ja pitam njegovog ovog: "Je l' zvao mene i Maru ili?", on kaže da dođemo svi, ja rekoh: "nas je 50", kada izađemo na plažu, pola plaže je naše...Mi smo u braku 20 godina, znači 52 godine pune. Ja sam se oženio u 21. godini, a Mara je imala 18 godina. '78 godine ja mislim - rekao je Bogoljub Karić.

Autor: Nikola Žugić