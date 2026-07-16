KUĆA NAŠE PEVAČICE U PERLEZU JE PRAVA OAZA: Ogromno dvorište, letnjikovac, pa čak i teretana na otvorenom, evo gde uživa Stoja (FOTO)

Ekipa emisije Paparaco lov je posetila Perlez, gde je usnimila porodični dom pevačice Stojanke Stoje Novaković, a prizori su privukli veliku pažnju javnosti.

Na prvi pogled, kuća odiše toplinom i porodičnom atmosferom. Spoljašnjost objekta uređena je u svetlim bojama, sa urednom fasadom i crvenim krovom, dok visoka kapija i ograđeno dvorište pružaju dodatnu dozu privatnosti. U sklopu kuće nalazi se i garaža, kao i prostrano dvorište koje je pažljivo održavano.

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Posebnu pažnju privlači dvorišni deo, koji je prava mala oaza mira. Uređene zelene površine, dekorativne biljke i cveće raspoređeni su sa puno ukusa, dok centralni deo dvorišta krasi mali vrt sa raznovrsnim zasadima. Tu je i natkriveni deo namenjen odmoru, ali i prostor za rekreaciju, uključujući sprave za vežbanje na otvorenom, koje uglavnom koristi pevačicin suprug Igor, kojeg je kamera usnimila kako se igra sa njihovim psima.

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Kamere su zabeležile svaki detalj imanja, koje odaje utisak skladnog spoja funkcionalnosti i estetike. Iako Stoja svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, jasno je da u svom domu u Perlezu uživa u miru i komforu, daleko od gradske vreve.

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Ovaj pogled u njen svakodnevni ambijent još jednom je pokazao da pevačica, uprkos popularnosti, neguje jednostavan i uređen život u porodičnom okruženju.

Autor: N.B.