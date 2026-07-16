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KUĆA NAŠE PEVAČICE U PERLEZU JE PRAVA OAZA: Ogromno dvorište, letnjikovac, pa čak i teretana na otvorenom, evo gde uživa Stoja (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Ekipa emisije Paparaco lov je posetila Perlez, gde je usnimila porodični dom pevačice Stojanke Stoje Novaković, a prizori su privukli veliku pažnju javnosti.

Na prvi pogled, kuća odiše toplinom i porodičnom atmosferom. Spoljašnjost objekta uređena je u svetlim bojama, sa urednom fasadom i crvenim krovom, dok visoka kapija i ograđeno dvorište pružaju dodatnu dozu privatnosti. U sklopu kuće nalazi se i garaža, kao i prostrano dvorište koje je pažljivo održavano.

Posebnu pažnju privlači dvorišni deo, koji je prava mala oaza mira. Uređene zelene površine, dekorativne biljke i cveće raspoređeni su sa puno ukusa, dok centralni deo dvorišta krasi mali vrt sa raznovrsnim zasadima. Tu je i natkriveni deo namenjen odmoru, ali i prostor za rekreaciju, uključujući sprave za vežbanje na otvorenom, koje uglavnom koristi pevačicin suprug Igor, kojeg je kamera usnimila kako se igra sa njihovim psima.

Kamere su zabeležile svaki detalj imanja, koje odaje utisak skladnog spoja funkcionalnosti i estetike. Iako Stoja svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, jasno je da u svom domu u Perlezu uživa u miru i komforu, daleko od gradske vreve.

Ovaj pogled u njen svakodnevni ambijent još jednom je pokazao da pevačica, uprkos popularnosti, neguje jednostavan i uređen život u porodičnom okruženju.

Autor: N.B.

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