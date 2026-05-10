On razume ovaj tempo: Tanja Savić zaposlila dečka Mukija? Prati je na nastupima, evo šta kaže pevačica

Pevačica Tanja Savić zabavlja se sa pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem već nekoliko godina. Pevačica priznaje da nikad nije bila srećnija, da bi volela da se uda za partnera i da sa njim dobije dete. Iz braka sa Dušanom Jovančevićem ima dva sina.

Pevačica otkriva kako uspeva da sačuva privatnost svog ljubavnog života.

- Trudimo se da ono što je naše ostane naše. Pažnja je deo ovog posla, ali ljubav se čuva u tišini i svakodnevnim malim stvarima - kaže Tanja Savić i ističe da ju je najviše osvojila iskrenost i mir koji donosi Muki.

Bitna joj je i njegova podrška u poslu.

- Podrška voljene osobe je neprocenjiva. Kada neko veruje u vas, sve postaje lakše. On nije deo mog tima, mi smo zapravo taj tim. Pre svega privatno, ali i poslovno, jer on je moj oslonac i neko ko razume tempo ovog posla - rekla je pevačica.

Savićeva je otkrila i da li će ove godine biti svadba.

- Najlepše stvari dolaze kada sazru, u pravo vreme. Kao što je sve kod nas išlo spontano, tako će i to doći.

Tanja Savić bi volela da se ponovo ostvari u ulozi majke.

- Ona trenutno prolazi kroz veoma emotivan period jer joj je u fokusu to da želi bebu. Baš zbog toga krenula je put vere i to joj donosi spokoj i nadu da će joj se velika želja uskoro ostvariti. Kako ima dvojicu sinova, sada bi želela ćerku. Eto, spas i mir je pronašla u manastirima. Takođe, vodi računa o načinu života i trudi se da pronađe unutrašnji mir - naveo je izvor za Informer.

Autor: D. T.