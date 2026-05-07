POSLE SAOBRAĆAJKE JE OSTAO INVALID! Ovako danas izgleda Beban iz Porodičnog blaga, život mu obeležio OČEV UDES

Simpatičnog dečaka Bebana iz kultne serije "Porodično blago" nacija je obožavala, a danas Vukašin Marković izgleda potpuno drugačije.

Ovaj 40-godišnjak je glumu zamenio muzikom, a njegov privatni život krije jedan izuzetno težak i bolan detalj o kojem se malo znalo.

Iako smo ga nakon dečačkih dana (Bebana je igrao sa samo 12 godina) gledali i u serijama poput "Jelena" i "Totalno novi talas", ljubav prema muzici je na kraju ipak pobedila.

Vukašin je danas frontmen poznatog beogradskog sastava "Irie FM", osnovanog davne 2001. godine, u kojem peva, piše tekstove i svira trombon.

Očekivano, od onog dečaka sa kratkom kosom nije ostalo mnogo - Vukašin danas neguje dugu braon kosu i gustu bradu u pravom rok fazonu, a poznato je i da živi potpuno drugačijim, alternativnim načinom života. Naime, on je svoj dom svio na jednom beogradskom splavu koji je opremio isključivo po svojoj meri, a javnost je pre nekoliko godina ostavio bez teksta kada se u jednom muzičkom spotu pojavio potpuno nag!

Iako uvek sa osmehom i zadovoljstvom ističe da ga je uloga u "Porodičnom blagu" oplemenila i da se zbog nje nikada nije pokajao, Vukašin se inače drži podalje od medija i svoj privatan život čuva za sebe. Ipak, tokom jednog intervjua otvorio je dušu i priznao kakva je tragedija zapravo zadesila njegovu porodicu. Govoreći o svojoj velikoj strasti prema motorima, Marković je otkrio da mu je otac strogo branio ovu ljubav, i to iz najtežeg mogućeg razloga.

- Još kao mali sam maštao o motoru, ali se otac tome protivio. Imao je nekoliko teških saobraćajnih nesreća, a posle jedne je ostao invalid - ispričao je tada Vukašin za "Hello".

Njegov otac, koji je ostao hendikepiran, iz straha mu nije dozvoljavao da nabavi dvotočkaša, te je Vukašin svoj prvi pravi akt samostalnosti pokazao tek u 24. godini kada se odvojio od kuće i konačno kupio motor, koji i danas odgovorno vozi.

