Da li su se Rijana i Asap Roki svađali na Met Gali? Osvanuo video koji je pokrenuo sumnje i lavinu komentara

Snimak Rijane i Asap Rokija nakon Met Gale pokrenuo je lavinu komentara o njihovom odnosu, dok su modne kreacije para ponovo zasenile prisutne!

Da li su samo bili iscrpljeni od čitave večeri ili su u pitanju ipak neke nesuglasice? Pitanje je to koje se postavilo nakon što se na Iksu (X) proširio video u kojem su Rijana i njen dugogodišnji partner Asap Roki snimljeni tokom vožnje nakon Met Gale. Izgledali su neraspoloženo, što je odmah podstaklo nagađanja na internetu.

Glamur na crvenom tepihu

Slavni muzički par ponovo je zajedno prisustvovao najvećoj modnoj večeri, gde su pozirali fotoreporterima i davali intervjue. Superzvezda je na Galu stigla u posebno izrađenoj skulpturalnoj haljini brenda Mezon Maržijela dizajnera Glena Martensa, inspirisanoj srednjovekovnom arhitekturom Flandrije, severne regije Belgije. Haljina je bila ručno izrađena od tkane svile sa recikliranim metalnim nitima koje se obično koriste za kompjuterske instalacije, dok je na korzetu imala više od 115.000 kristalnih perli, antiknog nakita i lančića.

Asap Roki je takođe bio upečatljiv u svojoj Šanel kombinaciji rađenoj po meri. Reper je odenuo ružičasti vuneni ogrtač sa crnim satenskim reverima, koji je kombinovao sa crnim pantalonama i belom pamučnom košuljom.

Snimak iz automobila pokrenuo lavinu komentara

U sada već viralnom videu, koji je podelio i TMZ, par izgleda kao da vodi ozbiljan razgovor dok sede u automobilu nakon duge večeri. Njihovi iscrpljeni izrazi lica brzo su naveli korisnike društvenih mreža da pokrenu glasine o tome da li su se svađali iza kulisa. Dok su neki smatrali da je njihova komunikacija napeta, drugi su uvereni da su jednostavno premoreni nakon sati provedenih pred kamerama i javnih nastupa. U jednom trenutku snimka, činilo se da se Rijana blago osmehuje dok su se vraćali u hotel.

Reakcije fanova i porodični život

"Treba nam čitač sa usana da nam kaže šta govore", "Većina ljudi je umorna nakon velikog događaja", "Zamislite da imate svu tu malu decu... Siguran sam da samo žele da dođu kući i malo odspavaju pre nego što se jedna od beba probudi", neki su od komentara dok su se mnogi zapitali zašto se sasvim normalne situacije kod parova tretiraju kao problem čim su u pitanju slavne ličnosti.

Izvor koji je prisustvovao zabavi prepunoj zvezda tvrdio je da su njih dvoje bili sasvim opušteni i da su uživali u zajedničkom izlasku. Podsetimo, par ima troje dece: sinove Rzu i Rajota, kao i ćerku Roki Ajriš Mejers, a svoj porodični život nastoje da sačuvaju u privatnosti.

Autor: Nikola Žugić