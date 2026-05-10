TROŠILA SAM ZA NOĆ SVE ŠTO ZARADIM: Katarina Grujić iskreno o novcu i garderobi: Sa svojim parama ću uraditi šta hoću

Katarina Grujić večeras se pojavila na promociji albuma "Na ovaj dan" njenog kolege Nenada Jovanovića. Pevačica važi za jednu od najstilizovanijih žena na estradi, a sada je otkrila da ima mnogo garderobe, ali da joj nije problem da istu stvar obuče dva puta.

- Meni nije problem da obučem istu haljinu nekoliko puta, ljude malo udare kompleksi kao neće dva puta istu haljinu da obuče. Ja kukam da nemam šta da obučem i onda nađem. Svake godine napravim neku čistku ormara, nešto što ne nosim, malo mi je ili veliko ili nikada nisam obukla. Generalno poklanjam stvari često - rekla je ona, a na pitanje da li kao mnoge žene sakrije od Gobelje kese iz šopinga, kaže:

Ne krijem, ja sam zaradila sa svojim parama ću uraditi šta hoću. Ranije sam znala za noć da potrošim šta zaradim, sada kada je došlo dete nije tako. Najviše trošim na cipele i torbe.

Protivnik je toga da se deci kupuju brendirane stvari

Kako kaže, nema potrebe da malo dete nosi skupe i brendirane stvari jer ih brzo preraste.

- Ne znam zašto bi deca nosila brendirano, što bih dala 500 evra za haljinu koju će obući jednom i onda će da je preraste.

Autor: Nikola Žugić