Posle optužbi sina, prekinula ćutanje: Viktorija Bekam otkrila najvažnije pravilo u kući

Viktorija Bekam prekinula je ćutanje o odnosima sa sinom Bruklinom, naglašavajući da je sreća njene dece najvažnija u njihovom odrastanju.

Nekadašnja pevačica, a sada modna dizajnerka Viktorija Bekam otvoreno je govorila o porodici i roditeljstvu, ističući da ona i njen suprug Dejvid nikada nisu želeli da svojoj deci nameću očekivanja ili životne odluke.

Viktorija je gostovala u podkastu „Aspire with Emma Grede“, gde je otkrila kako danas gleda na odgajanje dece i koliko joj je važno da im bude podrška. Kako je rekla, roditeljstvo se mnogo menja kada deca odrastu.

Smatra da je najvažnije da njena deca pronađu ono što ih ispunjava i da budu srećna, bez pritiska porodice ili javnosti. Kao primer navela je sina Kruza, koji se bavi muzikom, naglasivši da je njen zadatak da ga podrži i ohrabri, a ne da ga usmerava ili forsira.

Bekamovi, uprkos ogromnoj popularnosti, trude se da vode što normalniji porodični život. Viktorija je otkrila da porodica gotovo svake večeri zajedno večera u šest sati i da za stolom nema mobilnih telefona. Umesto toga razgovaraju o danu i pokušavaju da održe bliskost, što smatra veoma važnim.

Njena izjava dolazi u trenutku kada se već mesecima govori o zategnutim odnosima sa najstarijim sinom Bruklinom. On je javno optužio roditelje da pokušavaju da utiču na njegov brak sa Nikolom Pelc i da medijima plasiraju neistine.

Bruklin je tada poručio da više ne želi da ćuti i da prvi put u životu želi da se izbori za sebe. Viktorija o tim optužbama nije detaljno govorila, ali je sada jasno stavila do znanja da joj je najvažnije da njena deca budu srećna i svoja.

Autor: Nikola Žugić