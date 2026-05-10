Otkrivena tajna: Evo šta stoji iza Teine 'Dominantne' Tairovićka najavila sedam novih pesama kao poklon publici za 30. rođendan! (FOTO)

Nakon dana nagađanja i brojnih pitanja fanova šta se zapravo krije iza misteriozne najave „Dominantna“, regionalna muzička zvezda Tea Tairović konačno je otkrila o čemu je reč. Naime, publiku očekuje čak sedam potpuno novih pesama, iza kojih Tea stoji kao stopostotni autor!

Kako je Tea sama najavila nov album na svom Instagram profilu, fanovi nisu krili oduševiljenje:

- Kada znaš šta želiš, kada veruješ da možeš, kada pobediš sumnje i savladaš strah došao je trenutak da postaneš dominantna!

Kako se već priča među njenim saradnicima i ljudima koji su imali priliku da čuju nove numere, u pitanju su pesme koje imaju potencijal da postanu veliki hitovi, baš kao što je publika od Tee i navikla. Pored toga, za svih sedam pesama snimljeni su i visokobudžetni spotovi, pa nema sumnje da fanove očekuje pravi muzičko-vizuelni spektakl.

Sve će biti objavljeno 12. maja na njenom zvaničnom YouTube kanalu, i to kao specijalan poklon publici povodom njenog 30. rođendana.

Zapalila Beograd! Tea poslednjih meseci gotovo da nema slobodan dan, budući da redovno nastupa širom regiona, gde na svakom koraku puni klubove i dvorane. Da njena popularnost ne jenjava pokazalo se i nedavno, kada je nastupila na otvaranju letnje sezone jednog poznatog beogradskog lokala, gde se tražila karta više.

Tea je prethodne večeri nastupila u Hamburgu. Klub u kojem je Tea nastupala bio je pun do poslednjeg mesta. Veče je proteklo u fenomenalnoj atmosferi, publika je od prve do poslednje pesme pevala uglas, a Tea je još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih i najpopularnijih pevačica mlađe generacije.

