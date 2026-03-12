AKTUELNO

Zadruga

Plakala sam za prošlim vremenom: Anita otvorila dušu o ljubavnom brodolomu sa Anđelom, evo da li ima šanse za pomirenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo se čekalo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Luku Vujovića.

Čim si video koliku podršku ima Aneli ti si sputio loptu, da li ima šansa da se pomiriš sa njom?

- Ne postoji. Ja te ljude poznajem, Aneli i ja smo imali zajedničku podršku. Kad je Luka vređao Aneli Ivan je govori da imam emocije, a sad kad ćutim opet ne valja. Ti si rekla kad su pokloni došli da hoćeš Luku da čuješ. Pun mi je k*rac vas koji ste protiv veze! - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nisi svoj Luka! - rekao je Ivan.

- Zašto bih ja išao sad protiv ljudi? Meni ti ljudi nisu ništa loše uradili da bih ja komentarisao njih - rekao je Luka.

Anita, neporedno pred ulazak si rekla da ti je Anđelo pokazao kako se pravilno ponaša prema ženi, kako si sad promenila ploču?

- Rekla sam da ne bih volela da imam sukobe i onda sam komentarisala malo lepše, ali ovde se preokrenuo. Ovde se ponašao lepo, ali napolju ne - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bila je spremna na pomirenje - rekao je Anđelo.

- Ja sam plakala za prošlim vremenom gde sam ispala budala. Nikad nisam rekla da bih se pomirila sa njim. Nisam igrala na kartu žrtve. Ja sam želela da se tema mene i Anđela ne pokrene nikad, nikakva žrtva, ali kapiram da on ima potrebu da stalno provlači da bih ja volela da se pomirim sa njim - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sedi na dve stolice: Anđelo za sad uspešno balasnira između Aneli i Maje, Anita jedva dočekala da se udruži sa Marinkovićevom! (VIDEO)

Domaći

Poznati pevač progovorio o Gastozovoj ljubavi sa Anđelom: On mu je dobar prijatelj, otkrio da li ih podržava! (VIDEO)

Domaći

Prekinula tišinu: Stigao sud od Sofijine majke, evo da li je konačno podržala pomirenje svoje ćerke i Terze! Janićijevićeva zbog ovog poteza doživela

Domaći

Sebi ne bih to dopustila zbog Stanije: Maja otvorila dušu o Asminu, ubeđena da Aneli gori od ljubomore zbog njihovog druženja! (VIDEO)

Zadruga

Otvorila dušu: Boginja priznala svoju ljubomoru na devojke koje su bile sa Filipom, pa očitala lekciju Aniti (VIDEO)

Domaći

Koga biste vezali lisicama u nedeljnom zadatku tokom nedelje ljubavi? Glasajte za par koji treba da se spoji! (ANKETA)