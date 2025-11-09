Otvorila dušu: Boginja priznala svoju ljubomoru na devojke koje su bile sa Filipom, pa očitala lekciju Aniti (VIDEO)

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju.

- Anita i ja nismo puno komunicirali. Imaš energiju dobru, ali ne podržavam jer si ispozivala devojke, a završila si kao one. Nije bilo potrebe da Anđela tako ukanališ. Ja bih da nisam oženjen ka*ao kao ti sve u kući. Ja ću sačuvati Filipa - rekao je Nerio.

- Njemu ne može niko da promeni mišljenje, samo on može ovakav stajling da iznese. Što se nje tiče jedina ja nisam bila tužena za kalendar. Sve te devojke koje su mene komentarisale su u košu sa mnom. Ne mogu da morališem, ali me boli nepravda. Imala sam potrebu prema Matoroj da stanem, jer sam videla gde to sve vodi. Imam mišljenje o svemu sa Anđelom, ali mi nije vreme da se petljam. Moja svaka reč bi se merila. Nisam išla na rođendan jer mi nije ni mesto bilo tamo. Ostaviću Filipa - rekla je Mina.

- Anita je ušla nadobudno i to mi se svidelo. Tako si trebala i da se nosiš, a ne da se poniziš. Ušla si i spominješ utorak devojke. Ja se nisam pronašla jer nisam spavala sa njim. Ti si svesno ušla ovde i pristala da bude sa tobom mrtav pijan - rekla je Boginja.

- Nije bio mrtav pijan, poznajem ga - rekla je Anita.

- Večeras plačeš zbog Anđela i malo sam zbunjena. Nisi zla samo si malo naivna. Šetnja sa Asminom ti ne treba, samo će da te navuče. Znamo kakav je igrač - rekla je Boginja.

- Stanija je bila najbolja drugarica moje najbolje drugarice Tamare - rkela je Anita.

- On ima neke namere prema tebi. Samo će da te navuku i zatvoriće te skroz. On nije glup i zna šta da radi. Zato što si sililila, zato i nemate komunikaciju. Samo mi nije jasno ko ti se sviđa Anđelo, Filip ili Asmin?! Nikad ne bih plakala dok priča moj bivši ako nemam osećanja. Mislim da ga voliš i dalje. Filip je lep, šmeker, lud... Prekinuli smo kontakt jer mi nije bilo svejedno kad je legao sa Vanjom. Nisam sa njim ušla da se po*ebem u rijalitiju. Ja ću nju da pošaljem - rekla je Boginja.

Autor: A.Anđić