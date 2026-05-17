Da li ste znali da lepa Dara iz Bugarske ima muža? Evo ko je osvojio srce pobednice Evrovizije!

Dara, pobednica Evrovizije 2026, udata je za doktora Ervina Ivanova. Bugarska zvezda je brak objavila video-snimkom, a evo ko je njen suprug.
Pobednica Evrovizije 2026, bugarska pevačica Dara, posle trijumfa u Beču postala je jedno od najtraženijih imena u Evropi. Pesmom „Bangaranga“ donela je Bugarskoj prvu pobedu na ovom takmičenju, a publiku je osvojila energijom, snažnim nastupom i neobičnim spojem modernog popa i folklorne simbolike.
Pre nego što je osvojila Evropu, Dara je već bila velika zvezda u Bugarskoj. Publika ju je upoznala kroz bugarski „Iks Faktor“, a kasnije je izgradila uspešnu pop karijeru, imala milione pregleda i slušanja i bila mentorka mladim pevačima u šouu „The Voice of Bulgaria“. Zvanični sajt Evrovizije navodi da su njene pesme i spotovi prikupili više od 80 miliona slušanja i pregleda, kao i da je 2025. objavila album „ADHDARA“.
Međutim, iza scene, Dara već neko vreme živi i svoju ljubavnu priču. Bugarski mediji su prošle godine preneli da se pevačica udala za svog verenika, doktora Ervina Ivanova. Vest nije objavila klasičnim saopštenjem, već kratkim videom na društvenim mrežama, u kojem se pojavila u beloj venčanici, okružena deverušama, uz poruku da se upravo udala.
Ko je suprug pobednice Evrovizije?
Darin suprug dr Ervin Ivanov je farmakolog. Bugarski portali navode da ima oko 35 godina i da je povezan sa naučnim radom u oblasti lekova i terapija, uključujući istraživanja koja se odnose na kanabinoide i ekstrakte kanabisa.
Njihova veza ranije je takođe privlačila pažnju javnosti. Prema pisanju bugarskih medija, veridba se dogodila tokom putovanja na Tajland, a par je tada srećne vesti podelio uz romantične objave. Pojedini mediji su pisali i da je Dara pesmu „Only Mine“, odnosno „Samo moj“, posvetila upravo svom partneru.
