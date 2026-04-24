Baba Vanga je predvidela milione za OVE horoskopske znakove: Proverite da li ste među njima

Poznata bugarska proročica Baba Vanga verovala je da Bikovi, Lavovi, Device, Škoprije, Jarčevi i Ribe mogu da postanu milioneri u 2026. godini.
Nekoliko horoskopskih znakova ulazi u fazu pojačane sreće i materijalnog napretka. Njihova posvećenost, unutrašnja snaga i povoljne okolnosti koje ih prate otvoriće im put ka većim finansijskim rezultatima.
BIK
Pripadnici ovog znaka, poznati po istrajnosti i zdravom razumu, konačno će videti konkretne rezultate svog dugotrajnog rada. Mnogi Bikovi mogli bi da unovče sve ono u šta su ulagali strpljenje i energiju.
LAV
Lavovima se smeši period u kojem će prepreke polako nestajati, a njihov napor će postati vidljiv. Tokom 2026. očekuje ih rast na finansijskom planu, jer će im Jupiter pružati vetar u leđa i dodatnu stabilnost.
DEVICA
Za Device se otvara faza širenja mogućnosti. Mogu da očekuju bolju organizaciju, realizaciju važnih planova i veće prihode. Njihova pedantnost i marljivost u ovom periodu mogu da budu posebno nagrađeni.
ŠKORPIJA
Baba Vanga je verovala da Škorpije ulaze u ciklus intenzivnih finansijskih preokreta. Zahvaljujući snalažljivosti i sposobnosti da uoče dobru priliku, biće u stanju da ostvare veće prihode. Mnoge od njih čeka prava ekonomska transformacija.
JARAC
Jarčevima, kao jednom od najupornijih znakova, predstoji period u kojem će njihova disciplina doći do izražaja. Jarčevi mogu dostići važan vrhunac u karijeri i izgraditi stabilnu finansijsku osnovu.
RIBE
Ribe će zahvaljujući svojoj maštovitosti i unutrašnjem osećaju privlačiti projekate i ljude koji mogu da im donesu zaradu. Neočekivani izvori novca mogu da se pojave baš onda kada budu najviše verovale svojoj intuiciji.
Autor: Marija Radić