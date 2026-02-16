AKTUELNO

Baba Vanga je verovala da ova 3 znaka imaju tešku sudbinu: U životu nemaju sreće

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Wikipedia.org/Пакко/Pixabay.com ||

Čuvena proročica Baba Vanga je smatrala da Vage, Jarčevi i Rakovi često nemaju sreće u životu i da su zbog toga osuđeni da se muče.

Vaga

Iako su Vage poznate po svojoj inteligenciji, diplomatskom pristupu i miroljubivosti, Baba Vanga je verovala da im često nedostaje sreće. Smatrala je da bi Vage mogle poboljšati svoju sudbinu ako postanu odlučnije, više razmišljaju o svojim postupcima i preuzmu odgovornost za ono što im se dešava.

Rak

Rakovi su često pesimistični, skloni su tugovanju i žaljenju, što može udaljiti čak i njihove najbliže. Baba Vanga je smatrala da je ovo uzrok mnogih neuspeha u njihovom životu. Preporučivala je da unesu više optimizma i vedriji pogled na svet kako bi prevazišli ove izazove.

Jarac

Iako su Jarčevi vredni radnici, njihov život je često ispunjen preprekama koje sami sebi postavljaju. Baba Vanga je verovala da, iako se suočavaju s mnogim izazovima, poseduju izdržljivost, tvrdoglavost i odlučnost koje im pomažu da prevaziđu teške trenutke.

Stižu sudbinski dani za OVE horoskopske znakove: Kraj zime menja sve, život će im se preokrenuti

Autor: Marija Radić

