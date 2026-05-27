Za sukob Vilijama i Harija nije kriva Megan Markl: Sve je počelo mnogo ranije nego što se misli, procurili detalji iz prošlosti

Odnos princa Harija i princa Vilijama dodatno se pogoršao nakon što je Hari započeo vezu s Megan Markl, a sve je kulminiralo fizičkim okršajem!

Odnos princa Vilijama i princa Harija bio je narušen godinama pre nego što je u porodicu ušetala nekadašnja glumica Megan Markl, istakao je Kristofer Andersen, autor knjige "KATE! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen".

Andersen navodi kako se napetosti između braće pogrešno pripisuju isključivo nedavnim događajima jer, prema njegovim rečima, nesuglasice datiraju još iz detinjstva, kada su znali i da se rvu na zadnjem sedištu automobila. Tvrdi i da je Hari tokom odrastanja imao utisak kako je u porodici tretiran kao "manje vredan", što je, smatra autor, ostavilo dugotrajan trag na njega i na kraju uništilo njihov odnos zbog stalnih upoređivanja.

Slična osećanja Hari je izneo i u svojim memoarima "Rezerva", gde opisuje različite situacije iz detinjstva, uključujući i tvrdnje o razlici u tretmanu u odnosu na starijeg brata, na primer u raspodeli prostora u Kensingtonskoj palati.

"Moja polovina sobe bila je mnogo manja, manje luksuzna. Nikad nisam pitao zašto. Nije me bilo briga. Ali nije ni trebalo da pitam", zaključio je.

U knjizi se osvrće i na odnos s Vilijamom oko svojih projekata, među kojima je i pokretanje Invictus igara 2014. godine, međunarodnog višesportskog takmičenja za ranjene i bolesne vojnike i veterane, koje se održava i danas. Vilijama je navodno iritirala ideja o pokretanju tog hvale vrednog događaja, i to verovatno samo zato što je Hari bio taj koji se toga setio.

Njihov odnos dodatno se pogoršao nakon što je Hari započeo vezu s Megan Markl. Prema Harijevim tvrdnjama, posvađao se s bratom zbog nelaskavih medijskih članaka o Meganinom ponašanju, što se brzo pretvorilo u fizički sukob, te je VIlijam bacio Harija na pod.

Braća nisu u kontaktu nekoliko godina, a odnos se posebno zaoštrio kada se Hari sa suprugom i sinom Arčijem preselio u Ameriku, gde su dobili i ćerku Lilibet, za koju se veruje da je stric Vilijam nikad nije ni upoznao.

Autor Andersen rekao je za Page Six da je Vilijamova supruga, Kejt Midlton, pokušavala da pomiri braću u nekoliko navrata. Na primer, to je pokušala i nakon sahrane princa Filipa 2021, kada je šetala s Vilijamom i odvojila se čim im se pridružio Hari, te im tako dozvolila da nasamo razgovaraju.

"Htela je da nadoknade izgubljeno", istakao je autor.

Autor: Nikola Žugić