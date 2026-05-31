Mama me sramoti, tata ne: Odnos princa Vilijama i princeze Dajane bio je gori nego što se mislilo, jednu stvar joj do smrti nije oprostio

Dajana je bila i ostala jedna od najomiljenijih i najvoljenijih princeza svih vremena, a tokom svih ovih godina pojavile su se brojne priče koje svedoče o životu voljene princeze, ali i otkrile tajne koje su dugo skrivane. Najviše su stradala njena deca, prinčevi Vilijam i Hari, koji i danas s knedlom u grlu pričaju o pokojnoj majci.

Biograf kraljevske porodice Robert Džobson je jednom prilikom otkrio i drugu stranu nekad omiljene osobe Velike Britanije. Otkrio je da je upravo Dajana, uslovno rečeno manipulisala, i uticala na formiranje Vilijama i Harija, odnosno njihovu različitost. Dok je Hari bio pošteđen mnogih stvari, budući kralj Vilijam osetio je negativne strane toksičnog odnosa svojih roditelja kao dete. Na neki način ga je cela situacija još više zbližila s ocem.

"Za Vilijama škola nije bila samo zabava već i odmor od sve veće sklonosti njegove majke da se oslanja na njega kao na emocionalnu podršku", rekao je, a to je potvrdila i sama princeza, prenosi Story.hr.

Sam Vilijam je želeo da majci bude zaštitnik pa je čak rekao da će "kad odraste postati policajac samo da je zaštiti od svega". Međutim, sve se dramatično promenilo nakon razvoda.

Koliko se situacija promenila svedoči i činjenica da je tokom zabave na kojoj je princ Čarls pevao iz sveg glasa Vilijam imao komentar na ponašanje svoje majke. Naime, u tom trenutku je krenula priča o tome kako roditelji ponekad sramote svoju decu, aludirajući na Čarlsovo nespretno pevanje. Međutim, Vilijam je tada rekao: "Tata me ne sramoti, mama da".

Njegov bes je proizašao i zbog majčine afere s oficirom Džejmsom Hjuitom. Njihova veza je bila toliko intenzivna, burna i svima očita da do danas mnogi sumnjaju da je crvenokosi oficir pravi otac princa Harija, što on odbacuje kao mogućnost.

"Mrzeo je to što je sve bilo na televiziji, znao je da će ga vršnjaci ismevati, što i jesu. Imao je osećaj da je osramotila i sebe i njega", piše u biografiji.

Kada je došlo vreme da se Vilijam i Dajana konačno sretnu u Kensingtonskoj palati, mladi princ nije krio kako se oseća.

"Otvorio se pakao", navodno se Dajana poverila svojim najdražima. "Bio je besan... Zato što sam ružno pričala o njegovom ocu, jer sam spomenula Hjuita... Vikao je i plakao i kada sam pokušala da ga zagrlim, gurnuo me."

Dan kasnije Vilijam se izvinio svojoj majci i doneo joj mali buket cveća, ali princeza je imala osećaj da je njihov odnos nepovratno uništen. Nažalost, to nisu imali prilike da poprave jer je Dajana umrla iduće godine. A Vilijamu je, prema mnogima, ostao ogroman ožiljak na srcu.

Autor: Nikola Žugić