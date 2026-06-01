Transrodna ćerka Dženifer Lopez promenila ime: Sve otkrila na kraju škole, njen otac se nije pojavio na proslavi

Nakon završetka srednje škole, transrodna ćerka Dženifer Lopez otkrila je svoje novo ime!

Starije dete pevačice i glumice Dženifer Lopez predstavilo je svoje novo ime nakon završetka srednje škole. Njeno dete, ranije poznato kao Em Maribel, prvi put je identifikovano kao Oskar Munjiz tokom ceremonije mature 28. maja.

Na proslavi su ga podržali Dženifer Lopez, njegov brat blizanac Maks i bivši polubrat Samjuel Aflek. Prema različitim medijskim izveštajima, otac osamnaestogodišnjaka, Mark Antoni, nije prisustvovao slavlju.

Planovi za fakultet i budućnost u Njujorku

Novo ime pojavilo se u objavi na Instagramu iz marta, u kojoj je Oskar govorio o izboru fakulteta nakon završetka škole Vindvord. Objava na društvenim mrežama otkrila je da planira da ove godine upiše fakultet kako bi studirao pozorišnu i studijsku umetnost. U objavi je bila uključena Oskarova fotografija iz detinjstva uz njegovo ime, kao i logo budućeg fakulteta.

"Oskar na Sari Lorens! Više nema spontanih putovanja u Njujork jer će tamo živeti! Srećom, Stejdždor je udaljen samo nekoliko sati. Napred, Grifonsi! Čestitamo!!!", pisalo je u objavi podeljenoj u martu.

U ovoj objavi označen je profil za koji se veruje da pripada starijem detetu Dženifer Lopez. Dženifer Garner, koja je prethodno bila u braku sa Lopezinim bivšim suprugom Benom Aflekom, jedna je od osoba koje su lajkovale ovu objavu.

Emotivno privikavanje na prazno gnezdo

Lopez se nedavno pojavila u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", gde se borila sa suzama dok je govorila o tome kako se poslednjih meseci privikava na život bez dece kod kuće.

"Cele godine ljudi su mi govorili: "Odlaze na fakultet. Biće užasno." Ne, biće sjajno. Želim da odu u svet. Želim da rade ono što žele. Imaju velike snove. Imaju stvari koje žele da postignu. Biće odlično", rekla je ona.

Lopez je takođe ranije ove godine govorila o istoj temi za "Entertainment Tonight", dok se privikavala na činjenicu da deca napuštaju dom.

"Ne mogu da verujem da smo stigli dovde, samo nas troje. To je bilo putovanje kroz život za sve nas jer sam bila samohrana majka otkad su imali tri godine. Ljudi su dolazili i odlazili iz mog života, ali zapravo smo uvek bili samo nas troje. I sada, kada ih vidim kako napreduju i u kakve mlade ljude izrastaju, oni su potpuno spremni za svoj život. Spremni su da izađu u svet. Sećam se kako je to bilo kada sam ja imala 18 godina", zaključila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić