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Majka Milice Todorović objavila dirljivu fotku ćerke i unuka: Podržala je posle skandala, a sada sve raznežila

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Jasmina Todorović, majka pevačice Milice Todorović, raznežila je pratioce na Instagramu objavivši nežan trenutak svoje ćerke sa njenim sinom Bogdanom.

Uz fotografiju na kojoj Milica drži mališana u naručju, Jasmina je uputila emotivnu poruku koja je mnoge raznežila.

„Moje Sunce, Mesec i zvezde“, napisala je Jasmina, jasno stavljajući do znanja koliko su joj ćerka i unuk centar sveta.

Foto: Instagram.com

Objava je brzo privukla pažnju pratilaca, a brojni komentari bili su ispunjeni lepim željama i pohvalama na račun porodične bliskosti i ljubavi koja se vidi na fotografiji. Milica, koja uživa u ulozi majke, još jednom je pokazala koliko joj znače najlepši porodični trenuci.

Podsetimo, pevačica uveliko planira letnji odmor sa svojim partnerom koji je i dalje u braku, kao i sa njihovom bebom. Nakon turbulentnog perioda, ona je odlučila da ovog leta potpuno pobegne od očiju javnosti na strogo čuvanu tajnu destinaciju.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Za razliku od mnogih koleginica koje se hvale luksuznim putovanjima i svakodnevno objavljuju fotografije iz luksuznih restorana i sa plaža, Milica Todorović ovog leta želi samo jedno - potpunu privatnost i zagarantovan mir bez znatiželjnih pogleda.

Kako navode domaći mediji, Milica veoma pažljivo planira svaki detalj odmora, te je odmah sa spiska precrtala popularne destinacije u regionu koje vrve od poznatih ličnosti. Umesto toga, bira mirnije okruženje sa manjim brojem turista u kojem može u potpunosti da se opusti.

Autor: D .T.

#Jasmina Todorović

#Milica Todorović

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