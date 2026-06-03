Majka Milice Todorović objavila dirljivu fotku ćerke i unuka: Podržala je posle skandala, a sada sve raznežila

Jasmina Todorović, majka pevačice Milice Todorović, raznežila je pratioce na Instagramu objavivši nežan trenutak svoje ćerke sa njenim sinom Bogdanom.

Uz fotografiju na kojoj Milica drži mališana u naručju, Jasmina je uputila emotivnu poruku koja je mnoge raznežila.

„Moje Sunce, Mesec i zvezde“, napisala je Jasmina, jasno stavljajući do znanja koliko su joj ćerka i unuk centar sveta.

Objava je brzo privukla pažnju pratilaca, a brojni komentari bili su ispunjeni lepim željama i pohvalama na račun porodične bliskosti i ljubavi koja se vidi na fotografiji. Milica, koja uživa u ulozi majke, još jednom je pokazala koliko joj znače najlepši porodični trenuci.

Podsetimo, pevačica uveliko planira letnji odmor sa svojim partnerom koji je i dalje u braku, kao i sa njihovom bebom. Nakon turbulentnog perioda, ona je odlučila da ovog leta potpuno pobegne od očiju javnosti na strogo čuvanu tajnu destinaciju.

Za razliku od mnogih koleginica koje se hvale luksuznim putovanjima i svakodnevno objavljuju fotografije iz luksuznih restorana i sa plaža, Milica Todorović ovog leta želi samo jedno - potpunu privatnost i zagarantovan mir bez znatiželjnih pogleda.

Kako navode domaći mediji, Milica veoma pažljivo planira svaki detalj odmora, te je odmah sa spiska precrtala popularne destinacije u regionu koje vrve od poznatih ličnosti. Umesto toga, bira mirnije okruženje sa manjim brojem turista u kojem može u potpunosti da se opusti.

Autor: D .T.