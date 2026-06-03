UTROSTRUČIO MILIONE! Naš muzičar (30) pokrenuo privatan biznis i zaradio ogroman novac: Ovo su tačne cifre

Malo ko zna da reper Igor Panić Nući (30) godinama posluje preko firme "Tsunami" koja prema podacima iz APR-a ostvaruje odličan profit. Tokom 2025. firma je ostvarila prihode od 57 i po miliona dinara, a rashodovala oko 18 i po miliona.

Nakon oporezivanja i ostalih dažbina, Nućijeva firma je ostvarila čist neto dobitak od skoro 35 miliona dinara, odnosno približno 300.000 evra.

On je 2024. godine imao znatno manju zaradu jer je prihodovao 43 i po miliona dinara, a rashodovao oko 30 miliona. Nakon oporezivanja ostao mu je čist neto dobitak od oko 12 miliona dinara, odnosno nešto više od 100.000 evra.

Pokrenuo biznis sa brzom hranom

Inače, muzičar se 2024. godine upustio u preduzetničke vode i započeo biznis brze hrane.Iako je u startu firma ostvarivala velike profite, Nućijev kiosk brze hrane je u jednom trenutku imao velike prihode, ali i velike rashode zbog čega je reper upao u minus od skoro 62.000 evra.

"Iza mene stoje žena, porodica i prijatelji"

Podsetimo, Nući je nedavno u intervjuu za "Blic" govorio o porodici.

- Da nema ljubavi ne bi mogao sve ovo da radim. Imam vremena za ljubav. Imam vremena za sve. Sve mi je u životu stabilno. Jedva čekam da ovaj album izađe. Nisam izgubio žar ni za ljubav ni za posao. Sve je dobro da se ne ureknem- rekao je on.

Na pitanje da li iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešan žena, Nući kaže:

-Stoji žena i porodica i prijatelji.

A o svadbi kaže:

-Ne znam. Svadbu još ne najavljujemo- kaže on kroz osmeh.

Autor: M.K.