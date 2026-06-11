ONE SU DOKAZ DA KOLEGIJALNOST NA ESTRADI POSTOJI: Marina Visković i Jovana Pajić se poznaju od srednje škole, a poštovanje među njima i više je nego očigledno!

Opovrgle tvrdnje da među pevačima vlada isključivo sujeta i takmičarski duh!

Gošće voditeljke Bojane Lazić u emisiji ''Premijera vikend specijal'' bile su pevačice Marina Visković i Jovana Pajić, koje su progovorile o svom dugogodišnjem poznanstvu i o detaljima iz svog privatnog života.

Jovana Pajić i Marna Visković poznaju se veoma dugo, te su progovorile jedna o drugoj i demantovale tvrdnje da na estradi ne postoji poštovanje i kolegijalnost.

- Sjajno mi je kod Marine što ona radi onako kako se oseća, veoma je spontana. Uvek su me zanimali ljudi koji ne idu levo, već desno, sve po osećaju. Uvek su me takvi zanimali, hrabri ljudi, to je jedino ispravno. Nas dve se znamo još od srednje škole. Što se mene tiče, prilično umem da govorim, pričam i objašnjavam. Od straha da me neko neće razumeti, ja dajem sve od sebe da prenesem ljudima šta imam da kažem kao poruku. U mom slučaju, ovaj posao ima za mene višu smisao, jer kad jednog dana ne budem bila ovde, neka ostane moja zaostavština kao neka moja istina - rekla je Jovana.

- Jovana ima posebnu boju glasa, ne postoji šablon. Svako od nas treba da prati sopstveni osećaj, treba se odupreti trendovima i biti iskren. Ja sam zastrašujuće senzitivna, plašim je se i pokušavam da je kontrolišem. Za decu, životinje...kada bih se bavila samo jednim slučajem, imala bih problem, jer kada bih se emotivno dodatno razvijala, ne znam šta bi sa mnom bilo - istakla je Marina.

Marina Visković priznala je da joj zrelije godine veoma prijaku, kao i da se oseća potpuno i bole nego kada je imala dvadeset.

- To je tipično za svakog, ništa ovo nisam rekla. Kada pametno iskoristiš sva iskustva, onda privlačiš lepe trenutke, ako si svoja iskustva prihvatio i razumeo na pravi način. Meni su dvadesete bile najteže godine. Ni sam ne znaš šta radiš, ne poznaješ sebe. Naporne su, ali kad iskustva shvatiš i razumeš, kasnije napraviš stabilnu sebe i to što jesi, biraš kako da iskorstiš svoje vreme i na koji način se predstavljaš publici. Razumeš sebe, to je najvažnije - istakla je Marina.

Autor: S.Z.