PONOŠ ZALUPIO VRATA BLOKADERIMA! Na njihovom skupu na Slaviji nisam bio i ne bih išao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Da među blokaderima vlada veliki razodor ovog puta potvrdile su i izjave Zdravka Ponoša.

Reči predsednika stranke Srbija centar, Zdravka Ponoša jasno pokazuju da vlada veliki razodor među blokaderskim frakcijama, tačnije plenumaša i blokaderske opozicije.

On je poručio da nije prisustvovao blokaderskom skupu na Slaviji na koji su plenunaši pozivali, ističući da, čak i da je bio u Beogradu, nije planirao da dođe na skup.

Na pitanje voditeljke Danice Vučenić da li je bio na blokaderskom skupu u subotu, Ponoš je odgovorio:

"Ne, bio sam u inostranstvu. Zaglavio sam na aerodromu na vratnicama pet sati, ali i da sam bio u Beogradu, ne bih bio".

Nakon što ga je voditeljka upitala: „Da nisu ukinuli letove?”, Ponoš je dodao:

„Ja sam išao kolima, ali da ne bude da sad imam tu neku zadršku i da se pravdam time, sve i da nisam zaglavio — nisam planirao da idem.”

Autor: Pink.rs

