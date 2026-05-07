Blokaderima sad ne valjaju izbori ni na leto ni na jesen! Vučiću, ne raspisuj na leto, jer idemo na holidej, ali, ne raspisuj ni na jesen, jer se pripremamo za zimski holidej!

Nova je objavila izjave analitičara koji su govorili o tome da li blokaderima više odgovara letnji ili jesenji termin za izbore.

Kako se ispostavlja, ne odgovara im ni jedan ni drugi termin, a odgovornost se zlonamerno pripisuje aktuelnoj vlasti.

Što se letnjeg termina tiče, Nova spominje "bojazni i nade" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali istina je mnogo jednostavnija i otkriva se u samom dnu teksta - gde kopredsednik ZLF govori o bezuslovnoj podršci blokaderima u slučaju izbora na leto, ali i priznaje da bi voleo da su se bolje koordinisali.

Tu je i uvek neprijatni faktor "holidej" - strah blokadera da letnji odmori ne doprinesu nižoj izlaznosti, jer ukoliko ne idu samo blokaderi na letovanje, onda barem polažu više značaja u isti nego normalna Srbija, barem ako je suditi po njihovim osunčanim licima.

Što se izbora na jesen tiče, to je opet problem - Nova prenosi mišljenja analitičara da će vlast imati priliku da se konsoliduje i unese razdor među blokaderima, istim onim koji se jedni od drugih ograđuju i jedni sa drugima svađaju konstantno.

Razlog bojazni zbog jesenjih izbora mnogo je jednostavniji - blokaderi nisu spremni na bilo kakve izbore, nemaju gotovu listu, nemaju plan i program, traže izbore a mole Boga da ne budu raspisani.

Jer na jesen, zna se šta ide - jesenji holidej. I takvi bi da vode državu Srbiju!

Autor: Pink.rs