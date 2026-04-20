Blokaderski duo sa Nove S poručio: Vučiću, ne raspisuj izbore! Malo nam je i dva meseca da se spremimo!

Naime, voditelji emisije "Mentalno razgibavanje" na televiziji Nova S, Srđan Jovanović i Marko Stepanović su u svom programu priznali, da blokaderi ne bi imali šansi ukoliko bi predsednik Srbije raspisao izbore, i da prvenstveno ne bi imali dovoljno vremena da se spreme za njih.

Nakon što su se našli na udaru gneva javnosti i naroda u Srbiji Stepanović i Jovanović okrenuli su se proverenom metodu Šolakovih propagandnih glasila, u prevodu "hajde da menjamo teze".

- Ide kampanja, prvu kreću ovi miševi najniži, onda se to diže, diže, predsednik to kaže i ostalo je još nedelja Hit tvit. Samo ne znam jesmo li predlog broj 1 ili broj 2. I onda "brat Brnaba", Šešelj, Vučko - kaže Jovanović, a potvrđuje Stepanović.

Uz to, oni poručuju da ne žele da žive u Srbiji i da imaju bilo šta s državom. Kako je sve izgledalo, pogledajte u video-snimku.

Podsetićemo se, nažalost, stravičnih izjava za malog Andriju iz Bajine Bašte, kog je posetio predsednik Vučić.

Naime, Marko Stepanović i Srđan Jovanović, su tada nakon posete, besramno ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića, koji boluje od "mojamoja" bolesti, a brzo nakon izgovorenih reči pokušali su sebe da predstave kao žrtve.