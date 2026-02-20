Vučić u razgovoru sa građanima: Kineske investicije ključne za Bor i Smederevo, ali i celu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi za Srbiju bila katastrofa ukoliko bi Bor i Smederevo ostali bez kineskih investitora koji su preuzeli RTB i železaru i istakao da je uveren da ni blokaderi, čak i kada bi došli na vlasti, ne bi oterali Kineze kao što sada tvrde.

"Skoro sam siguran da bi klečali na kolenima i da bi se zahvaljivali, da bi rekli - izvinite, mi smo lupali gluposti kad smo bili u opoziciji. Nisam siguran koliko bi neki drugi ljudi bili srećni zbog svega toga. Nemojte da zaboravite da su Kinezi došli, a na tenderu smo imali samo dva ponuđača.

Dakle, kad neko kaže zlatna koka, podsetio bih vas da su neki rekli pravite fabriku, jedni su govorili sadite kikiriki, treći su govorili propao je RTB i gotovo je sa svim tim. Kinezi su došli na moju molbu koju sam lično uputio mom prijatelju predsedniku Si Đinpingu", rekao je Vučić u razgovoru sa građanima u Boru, odgovarajući na pitanje "da li će blokaderi, ukoliko pobede na izborima, oterati Kineze iz Bora".

Vučić je dodao da ne želi da govori o blokaderima, jer su oni, kako kaže, već poraženi.

"Oni su pokazali da im je program samo da blokiraju, da ruše i da nas tuku i kako kažu, jašu. Naš program je da zajedno sa njima, ujedinjeni, razvijemo našu zemlju", rekao je Vučić.

Jedan građanin sela Vučje istakao je da, zahvaljujući Zi Đinu, svi u njegovom selu imaju posao, ali je istakao da vlada i velika neizvesnost dokle će se širiti rudnik i da li će ta kineska kompanija kupovati imanja meštana tog sela.

On je, takođe, u ime meštana preneo podršku Vučiću u, kako je rekao, odbrani države.

Vučić mu je zahvalio i odgovorio da neće da priča o, kako je rekao, blokaderima jer su poraženi.

"Naše je da se drugačije odnosimo prema njima nego oni prema nama. Oni su pokazali da im je program samo da blokiraju, da ruše i da nas tuku, kako kažu jašu, valjaju u katran i perje, a naš program je da zajedno sa njima ujedinjeni razvijemo našu zemlju. Znam da vas to sekira i nervira i znam koliko mene nervira jer su nam uništili ekonomiju godinu dana. Ali najvažnije je da smo sačuvali sve živote u Srbiji, da smo uspeli da odbranimo Srbiju, tako da i njih moramo da prihvatimo i moramo da radimo zajedno sa njima i zajednički da se borimo", rekao je Vučić.

Što se tiče glavnog pitanja, Vučić je rekao da on ne zna koji su dugoročni planovi Zi Đina, ali da će ponovo doći u sela severno od Bora i da će tražiti od ljudi iz Zi Đina da budu prisutni na tom sastanku.

"Da mogu i oni da pruže odgovore, pa će pokazati, verujem, i tu vrstu poštovanja prema predsedniku Srbije, da zajedno sa mnom dođu i da na takav način se vama obraćaju. Pa da vidimo, a onda da mi sednemo da vidimo kako i na koji način, da tamo gde mora da se širi rudnik, to uradimo na pravedan, pravičan način da svi ljudi budu zadovoljni, ali i da znate i da možete da planirate budućnost", rekao je Vučić.

Dodao je da nije čuo ništa za Vučje, da će biti širenja rudnika, ali da ne može da garantuje bilo šta.

"Moramo da razgovaramo sa njima pa da to vidimo. Ali i da onda imate punu sigurnost i da svi ljudi iz ostalih sela znaju tačno kakva im je budućnost i šta mogu da očekuju. Tako da mislim da je to pametno da napravimo takav sastanak i da to uradimo", konstatovao je Vučić.

Na molbu jedne meštanke koja planira usvajanje deteta kojem je više godina staratelj, Vučić je obećao da će pomoći koliko može i napomenuo da procedura usvajanja treba da bude ozbiljna, ali i da se vidi koliko može da se ubrza.

Jedna stanovnica Bora je istakla da u tom gradu postoji veliki problem sa psima lutalicama i pitala da li će biti izgrađen azil za pse, a Vučić joj je odgovorio da je problem pasa lutalica jedan od najvećih problema koji imaju gradovi u Srbiji.

"Nećete verovati, radili smo neka istraživanja i fokus grupe u 50 gradova u Srbiji. U čak 36 ili 37 gradova od 50 kažu da su im najveći problem psi lutalice. Od Novog Pazara, Bora, Loznice itd. Ne znam u čemu je problem", naveo je Vučić.

Kako je rekao, azil koji se gradi za 93 miliona dinara je mali, za 250 životinja.

"Ljudi to osećaju kao stvarni problem ovde. Dajte da to rešavamo najbrže moguće. To je sitan novac i za Bor, a kamoli za državu. Samo rešite to. Neka bude za 1.000 pasa i onda nema problema i još ćete da zaposlite 20-30 ljudi, celu šintersku službu da mogu ljudi da rade, da imaju pristojne plate. Da oslobodite ljude straha, da mogu da puste decu uveče na ulice da mogu slobodno da šetaju, a ne da razmišljaju kako da se suprotstave ako ih napadnu tri ili četiri psa lutalice", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs